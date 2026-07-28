Baleares logra un récord de 681.800 ocupados en el segundo trimestre, un aumento del 5,4 %

Baleares alcanzó en el segundo trimestre del año un récord de 681.800 ocupados, tras crear 108.000 empleos en tres meses. Esta cifra supone 35.500 puestos de trabajo más que en el mismo periodo de 2025, un incremento interanual del 5,4%, según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este martes.

Mientras tanto, el número de parados descendió un 14,2% en términos interanuales y la tasa de desempleo cayó hasta el 6,11%, la más baja de todas las comunidades autónomas.

El porcentaje se encuentra muy por debajo de la media nacional, situada en el 9,87%, y de Andalucía, la comunidad con una mayor tasa de paro, con un 14,5%.

El empleo crece un 18,83% en tres meses

Los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan que las Islas registraron un aumento trimestral del empleo del 18,83%, coincidiendo con el inicio de la temporada turística.

La población activa de Baleares también experimentó un importante crecimiento durante el trimestre.

Entre abril y junio aumentó en 60.600 personas, un 9,10%, hasta alcanzar los 726.100 activos. En términos interanuales, el incremento fue de 28.100 personas, un 4,03%.

La tasa de actividad se situó en el 67,06%, una de las más elevadas del país.

La tasa de paro femenina supera a la masculina

Por sexos, el mercado laboral balear mantuvo mejores indicadores entre los hombres. La tasa de paro masculina fue del 4,4%, con 363.000 ocupados y 16.900 desempleados.

Entre las mujeres, la tasa de desempleo se situó en el 7,9%, con 318.800 ocupadas y 27.500 paradas.

España alcanza un récord de 22,7 millones de ocupados

En el conjunto de España, el número de ocupados creció en 486.000 personas durante el segundo trimestre, hasta alcanzar la cifra récord de 22.779.000 trabajadores.

El periodo comprendido entre abril y junio suele ser favorable para el mercado laboral por el inicio de la campaña de verano. Durante estos tres meses, el paro descendió en 213.300 personas, hasta situarse en un total de 2.495.300 desempleados.

Esta evolución permitió que la tasa de paro volviera a situarse por debajo del 10%, concretamente en el 9,87%.

El empleo aumenta entre españoles y extranjeros

La ocupación creció en 246.000 personas entre los trabajadores españoles y en 240.000 entre los extranjeros, en un trimestre marcado por el proceso extraordinario de regularización, de acuerdo con las cifras de la EPA.

El sector servicios lideró la creación de empleo, con 394.000 ocupados más. Le siguieron la construcción, con un aumento de 60.000 trabajadores, y la industria, con 38.200 ocupados más.

En cambio, la agricultura perdió 6.200 puestos de trabajo.

Suben los asalariados y bajan los autónomos

El número de asalariados aumentó en 529.200 personas durante el segundo trimestre. De ellos, 386.900 consiguieron un contrato indefinido y 142.300 un contrato temporal.

Noticias relacionadas

Por el contrario, el número de trabajadores autónomos disminuyó en 42.900 personas.