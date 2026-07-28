La manifestación contra la saturación turística de Mallorca salta a Estados Unidos con la CNN

Nunca una protesta contra la masificación turística que sufre Mallorca fue tan multitudinaria y su eco internacional sigue acrecentándose. Tras el amplio seguimiento que ha suscitado la histórica protesta del domingo 26-J en los medios europeos, e incluso en Asia, la magnitud de la marcha contra la saturación turística ha saltado a Estados Unidos a través del conglomerado de CNN. Este lunes la cadena americana ha difundido una noticia sobre la manifestación en la que recoge testimonios sobre la protesta contra "la industria del turismo de masas en España" y el lastre que supone para los residentes en la isla y sus infraestructuras.

Después del amplio seguimiento desde medios de comunicación de los principales mercados turísticos de Mallorca, Alemania y Reino Unido, además de Francia, Países Bajos o Suiza, entre otros países europeos, Estados Unidos también está haciendo seguimiento a la oposición de la población de Mallorca ante los efectos de la turistificación y la saturación turística. "Las calles de Mallorca se llenaron de manifestantes durante el fin de semana", inicia CNN su pieza informativa sobre la protesta que congregó al menos 25.000 personas según las cifras oficiales.

La cadena americana recoge testimonios de manifestantes y declaraciones del portavoz de Menys Turisme, Més Vida, Dani Comas, y repasa así los efectos que provoca el exceso de visitantes sobre los recursos e infraestructuras de Mallorca, su cultura o los efectos de la turistificación sobre la vida de la población local. Los mallorquines están "hartos" de haber sobrepasado los límites de la capacidad turística en su territorio.

CNN se centra en la difusión en Estados Unidos de la manifestación en las cifras de seguimiento a la protesta y el peso en la economía de Mallorca de la industria turística, sin poner el acento en la polémica por las cargas policiales contra los manifestantes. Ha difundido la protesta en sus redes sociales, alcanzando más de 13.000 'me gusta' y más de mil comentarios, además de que se ha replicado su post multitud de veces.

Este martes como colofón a la manifestación y las polémicas cargas policiales con que terminó la jornada del domingo se ha celebrado una concentración frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Palma, donde se ha coreado hasta la saciedad el reclamo de que el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez Badal, debe dimitir por los hechos acaecidos al finalizar la protesta con heridos ante la acción violenta de la Policía Nacional.