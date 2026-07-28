Llucmajor lidera la rentabilidad de la vivienda en Baleares, aunque Mallorca sigue por debajo de la media nacional

La rentabilidad de comprar una vivienda para destinarla al alquiler continúa reduciéndose en Baleares, como consecuencia del fuerte encarecimiento del mercado inmobiliario. Aun así, Llucmajor se mantiene como el municipio más rentable de las islas para este tipo de inversión, con un rendimiento bruto del 5,5%, según el estudio correspondiente al segundo trimestre de 2026 elaborado por María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Tras Llucmajor se sitúan Palma, con una rentabilidad del 4.4% y Calvià con un 4%. Sin embargo, ninguno de los municipios mallorquines analizados alcanza la media nacional que se sitúa en el 5,7%, mientras que el conjunto de Baleares registra un rendimiento del 4,2%.

La rentabilidad sigue cayendo en Baleares

La rentabilidad media de la vivienda en Baleares mantiene la tendencia descendente de los últimos años. En 2021 se situaba en el 4,8%, frente al 4,2% actual, mientras que en 2016 alcanzaba el 6,6%.

El descenso responde al mayor encarecimiento del precio de compra de la vivienda respecto al incremento de las rentas del alquiler, lo que obliga a realizar una inversión inicial más elevada y reduce el rendimiento bruto de las operaciones. Pese a ello, la elevada demanda residencial mantiene el interés por el mercado balear, aunque con retornos cada vez más avanzados.

Mallorca, por debajo de la media española

En el conjunto de España, la rentabilidad bruta de la vivienda se situó en el 5,7% durante el segundo trimestre de 2026, ocho décimas menos que hace un año, cuando alcanzaba le 6,5%.

Baleares figura entre las comunidades con menor rentabilidad, junto con Madrid, Andalucía y País Vasco. En el extremo opuesto aparecen Castilla-La Mancha, con un 7,8%; Aragón, con un 7,5%; y Extremadura y Castilla y León, ambas con un 6,9%.

Santa Eulària, entre los municipios con menor rentabilidad

Dentro de las islas, el caso más extremo es el de Santa Eulària des Riu que registra una rentabilidad del 3,3%, la segunda más baja de España, tan solo San Sebastián con un 3,1% presenta un rendimiento inferior.

Esta situación refleja el fuerte incremento del precio de compra de la vivienda en los mercados más tensionados, donde el alquiler no ha evolucionado al mismo ritmo.

Noticias relacionadas

Los municipios más rentables de España

Fuera de Baleares, los mayores rendimientos para la inversión en viviendo se concentran en mercados donde el precio de compra continúa siendo relativamente contenido. El Ejido encabeza la clasificación nacional con una rentabilidad del 12,2%, seguido de Adra (12%), Santa Coloma de Gramanet (11,7%) y Miranda de Ebro (10,2%).