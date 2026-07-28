El Govern reclama a Madrid que acelere la financiación para extender el tren hasta Llucmajor, Alcúdia y Artà

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, reclama al Ministerio de Transportes que avance "sin excusas" en la negociación de un nuevo convenio ferroviario que permita al Estado financiar los principales proyectos de ampliación de la red ferroviaria de Mallorca. El Govern considera este acuerdo imprescindible para sacar adelante actuaciones estratégicas como el tren entre Palma y Llucmajor, con conexión al aeropuerto, la prolongación de la línea sa Pobla-Alcúdia, el metro entre el centro de Palma y Son Espases y la recuperación del tren entre Manacor y Artà.

Durante la Conferencia Sectorial de Transportes celebrada en Madrid, Mateo reitera además la petición de convocar una reunión técnica de la mesa ferroviaria entre ambas administraciones para desbloquear las conversaciones. El conseller recuerda que el Govern ya remitió al Ministerio la documentación técnica sobre el proyecto del tren de Llucmajor tanto a finales del pasado año como durante este ejercicio y subraya que el estudio informativo ya ha sido aprobado de forma definitiva, por lo que considera que corresponde ahora al Ejecutivo central comprometer la financiación necesaria para impulsar la infraestructura.

Durante el encuentro celebrado en Madrid, Mateo insiste en las principales reivindicaciones que el Govern mantiene desde el inicio de la legislatura y reclama al Ministerio "hechos y no solo palabras" para desbloquear inversiones que considera esenciales para la movilidad de las Islas. Entre las principales demandas figura la recuperación de un convenio ferroviario que garantice financiación estatal para ampliar la red de tren y metro en Mallorca, la firma de nuevos convenios de carreteras con los cuatro consells insulares y la aplicación efectiva de las medidas previstas en el Régimen Especial de Baleares (REIB) para financiar el transporte público terrestre.

Siete años sin financiación del REIB

Uno de los principales reproches del Govern se centra en el incumplimiento del artículo 15 del REIB, aprobado en 2019, que reconoce el transporte público terrestre en Baleares como un "servicio público esencial" y establece que su financiación debe estar garantizada a través de los Presupuestos Generales del Estado, teniendo en cuenta la insularidad y la presión turística.

Sin embargo, según ha denunciado Mateo, han transcurrido siete años desde la aprobación del régimen especial sin que Baleares haya recibido financiación vinculada a esta medida, pese a que el texto legal contempla expresamente esa obligación.

Además, el conseller ha reclamado al Gobierno central que garantice la financiación necesaria para mantener la gratuidad del transporte público en 2027, una medida que actualmente sostienen principalmente las administraciones de las Islas con recursos propios.

Nuevos convenios de carreteras

El Ejecutivo autonómico también ha reclamado la firma de nuevos convenios de carreteras con los cuatro consells insulares para financiar actuaciones en la red viaria de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Según ha defendido el conseller, estos acuerdos permitirían disponer de recursos estatales adicionales, al margen de los fondos procedentes del Factor de Insularidad del REIB, para ejecutar inversiones destinadas a mejorar la seguridad y la eficiencia de las carreteras adaptándolas a las particularidades territoriales de cada isla.

Durante la conferencia también se abordó el Plan Social para el Clima, que prevé movilizar hasta 9.099 millones de euros entre 2026 y 2032 para impulsar el transporte sostenible y la vivienda.

El Govern ha reclamado que este programa incorpore criterios específicos de insularidad y reserve una dotación económica adaptada a las necesidades de Baleares, al considerar que el diseño actual no refleja las particularidades reconocidas por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Asimismo, el Ejecutivo balear ha planteado modificaciones en el desarrollo reglamentario de la Ley de Movilidad Sostenible, con el objetivo de que la futura normativa estatal tenga en cuenta la realidad insular y otorgue una mayor participación a las comunidades autónomas en la toma de decisiones.

Críticas por la ausencia de Óscar Puente

La reunión celebrada este lunes ha sido la primera Conferencia Sectorial de Transportes convocada desde julio de 2022, después de cuatro años sin este órgano de coordinación entre el Ministerio y las comunidades autónomas.

El Govern había solicitado previamente la inclusión en el orden del día de los principales asuntos pendientes para Baleares y había pedido mantener una reunión específica con el ministro Óscar Puente, una petición que, según denuncia el Ejecutivo autonómico, sigue sin recibir respuesta.

Por ello, Mateo expresó durante la conferencia su "indignación" por la ausencia del titular de Transportes en una reunión que consideraba clave para abordar las reivindicaciones de Baleares en materia de movilidad e inversiones estatales.