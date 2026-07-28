Eclipse
El Govern insiste en que no está promocionando el eclipse para evitar un efecto llamada
Despliegue de una campaña informativa con el reparto de carteles y folletos multilingües e inserciones en medios para residentes extranjeros
“Desde el Govern no hemos realizado ni realizaremos ningún tipo de acción promocional ni incentivo que pueda generar un efecto llamada" con el avistamiento del eclipse solar total, ha asegurado este martes Jaume Bauzà, conseller de Turismo, Cultura y Deportes. "Somos plenamente conscientes de nuestra realidad insular y de nuestra capacidad de carga limitada”, añade el conseller tras la reunión que ha mantenido con los principales representantes del sector turístico de Baleares para coordinar la próxima jornada histórica del 12 de agosto en la que se prevé una elevada movilidad para disfrutar del extraordinario fenómeno.
Bauzá ha congregado a representantes de las patronales de alojamiento, agencias de viajes, rent a car y restauración con el objetivo de coordinar el operativo informativo e institucional ante el eclipse.
Bauzà ha subrayado que la prioridad del Ejecutivo autonómico es “la seguridad, la prevención y el orden público”, descartando cualquier estrategia de promoción en torno al evento.
El objetivo es “informar con la máxima claridad al turista que ya ha planificado sus vacaciones y proteger la tranquilidad y la movilidad de los residentes” y mantener “la seguridad, la prevención y el orden público”.
Por su parte, Pablo Gárriz, director general de Emergencias ha asegurado que los trabajadores podrán acceder a sus puestos de trabajo en su medio de transporte habitual, tranquilizando así tanto a ellos mismos como a los empresarios sobre la libre circulación para esa extraordinaria jornada. Sobre los desplazamientos en vehículo particular ha señalado que se ha de tener asegurado el aparcamiento y en caso de moverse en transporte público tener en cuenta que podrá haber atascos.
Las actuaciones que ya se encuentran plenamente operativas son la distribución de material informativo y cartelería, con el reparto 9.000 folletos informativos en las empresas de rent a car (editados en inglés, francés, alemán y castellano) y 5.000 folletos junto a 1.000 carteles en las oficinas de turismo de las cuatro islas.
En cuanto a la cobertura en transporte y puntos de llegada se ha desplegado cartelería y el material explicativo en los puertos de Ports de les Illes Balears (Ports IB) y de la Autoridad Portuaria y Aena colabora proyectando anuncios informativos en los aeropuertos de las tres islas.
Los ayuntamientos de Mallorca y Menorca colaboran en la difusión a través de soportes de publicidad exterior y el Govern está realizando una campaña de anuncios en emisoras de radio extranjeras y prensa dirigida a residentes extranjeros en sus propios idiomas.
La clausura de la jornada ha corrido a cargo de Antònia Maria Estarellas Torrens, vicepresidenta segunda del Govern y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local. Estarellas ha puesto en valor el trabajo transversal de las diferentes áreas de gobierno y ha remarcado que la implicación directa del sector turístico es una pieza fundamental para garantizar el éxito del operativo.
Sobre la protección ocular y pautas de prevención se realiza un llamamiento masivo sobre el uso exclusivo de gafas homologadas (normativa ISO 12312-2, como las que está distribuyendo DIARIO de MALLORCA) para evitar daños irreversibles, recordando además la prohibición de hacer fuego, aparcar en arcenes o consumir alcohol si se va a conducir o navegar.
- Observación desde el propio alojamiento: Se ha solicitado a hoteles y viviendas de alquiler turístico que incentiven la observación del eclipse desde sus propias instalaciones o terrazas, aconsejando a los clientes evitar desplazamientos innecesarios por la red vial o hacia zonas naturales sensibles.
- Red asociativa y empresarial: La información oficial se ha remitido al cuerpo consular, casas regionales y asociaciones de inmigrantes. Además, desde la Dirección General de Empresa se han mantenido reuniones de coordinación con patronales como CAEB y PIMEM.
- Herramientas digitales y monitorización: Impulso de los contenidos oficiales en illessostenibles.travel, el portal eclipsisegur.caib.es y la aplicación Horitzó Eclipsi 2026 (que ya supera los 15.000 usuarios únicos), manteniendo un seguimiento activo de la prensa en los principales mercados emisores (Reino Unido, Alemania y mercado nacional
Suscríbete para seguir leyendo
- Restaurantes de la Serra de Tramuntana cancelan reservas por las restricciones el día del eclipse en Mallorca: “Hemos anulado nuestro evento”
- La Policía Nacional convierte en violenta una protesta pacífica contra la saturación turística en Mallorca
- El jefe de la Guardia Civil en Baleares, sobre la detención de las activistas de Santa Maria: 'No veo ningún tipo de desproporción; la considero absolutamente adecuada
- Fin de una era: Las hoteleras mallorquinas salen de Cuba con una deuda que lastra sobre todo a Iberostar
- Mallorca afronta un martes de calor extremo: aviso naranja y temperaturas de hasta 39 grados
- El abogado de las activistas de Santa Maria acusa al jefe de la Guardia Civil de 'mentir' sobre el registro domiciliario: 'No se merece dirigir el cuerpo en Baleares
- De rozar los 40 grados al final de la ola de calor: así cambiará el tiempo en Mallorca
- Decenas de miles de personas vuelven a tomar Palma para exigir límites al turismo en Mallorca