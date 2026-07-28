El Govern insiste en que no está promocionando el eclipse para evitar un efecto llamada

“Desde el Govern no hemos realizado ni realizaremos ningún tipo de acción promocional ni incentivo que pueda generar un efecto llamada" con el avistamiento del eclipse solar total, ha asegurado este martes Jaume Bauzà, conseller de Turismo, Cultura y Deportes. "Somos plenamente conscientes de nuestra realidad insular y de nuestra capacidad de carga limitada”, añade el conseller tras la reunión que ha mantenido con los principales representantes del sector turístico de Baleares para coordinar la próxima jornada histórica del 12 de agosto en la que se prevé una elevada movilidad para disfrutar del extraordinario fenómeno.

Bauzá ha congregado a representantes de las patronales de alojamiento, agencias de viajes, rent a car y restauración con el objetivo de coordinar el operativo informativo e institucional ante el eclipse.

Bauzà ha subrayado que la prioridad del Ejecutivo autonómico es “la seguridad, la prevención y el orden público”, descartando cualquier estrategia de promoción en torno al evento.

El objetivo es “informar con la máxima claridad al turista que ya ha planificado sus vacaciones y proteger la tranquilidad y la movilidad de los residentes” y mantener “la seguridad, la prevención y el orden público”.

Por su parte, Pablo Gárriz, director general de Emergencias ha asegurado que los trabajadores podrán acceder a sus puestos de trabajo en su medio de transporte habitual, tranquilizando así tanto a ellos mismos como a los empresarios sobre la libre circulación para esa extraordinaria jornada. Sobre los desplazamientos en vehículo particular ha señalado que se ha de tener asegurado el aparcamiento y en caso de moverse en transporte público tener en cuenta que podrá haber atascos.

Las actuaciones que ya se encuentran plenamente operativas son la distribución de material informativo y cartelería, con el reparto 9.000 folletos informativos en las empresas de rent a car (editados en inglés, francés, alemán y castellano) y 5.000 folletos junto a 1.000 carteles en las oficinas de turismo de las cuatro islas.

En cuanto a la cobertura en transporte y puntos de llegada se ha desplegado cartelería y el material explicativo en los puertos de Ports de les Illes Balears (Ports IB) y de la Autoridad Portuaria y Aena colabora proyectando anuncios informativos en los aeropuertos de las tres islas.

Los ayuntamientos de Mallorca y Menorca colaboran en la difusión a través de soportes de publicidad exterior y el Govern está realizando una campaña de anuncios en emisoras de radio extranjeras y prensa dirigida a residentes extranjeros en sus propios idiomas.

La clausura de la jornada ha corrido a cargo de Antònia Maria Estarellas Torrens, vicepresidenta segunda del Govern y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local. Estarellas ha puesto en valor el trabajo transversal de las diferentes áreas de gobierno y ha remarcado que la implicación directa del sector turístico es una pieza fundamental para garantizar el éxito del operativo.

Sobre la protección ocular y pautas de prevención se realiza un llamamiento masivo sobre el uso exclusivo de gafas homologadas (normativa ISO 12312-2, como las que está distribuyendo DIARIO de MALLORCA) para evitar daños irreversibles, recordando además la prohibición de hacer fuego, aparcar en arcenes o consumir alcohol si se va a conducir o navegar.