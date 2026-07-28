El Govern actualiza la planificación ambiental de s'Albufera de Mallorca

El Govern balear inicia la tramitación de cinco nuevos instrumentos de planificación para tres espacios naturales protegidos del archipiélago, un movimiento que llega apenas unas semanas después de la polémica generada por la reforma de la Ley de Espacios Naturales impulsada por el Govern, una modificación que desató las críticas de la oposición y de las entidades ecologistas al considerar que rebajaba las garantías para la protección de Es Trenc.

El Ejecutivo defendió entonces que la reforma no suponía una desprotección del espacio natural, sino que pretendía agilizar la actualización de unos instrumentos de planificación que, en muchos casos, acumulaban décadas sin revisarse. Precisamente ese es el argumento que vuelve a esgrimir ahora con el inicio de la revisión de cinco nuevos planes para espacios protegidos de Baleares.

Con la publicación en el Butlletó Oficial de les Illes Balears (BOIB), la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural pone en marcha la revisión del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural de S'Albufera de Mallorca, así como la revisión de los PORN de las reservas naturales de s'Albufereta y de es Vedrà, es Vedranell y els Illots de Ponent. Además, ambas reservas dispondrán por primera vez de un PRUG, el documento que regula los usos permitidos y fija los criterios de gestión del espacio protegido.

El conseller Joan Simonet asegura que la revisión de estos planes permitirá dotar a todos los espacios naturales protegidos de "instrumentos de planificación actualizados que garanticen una gestión eficaz y adaptada a los nuevos retos ambientales". Los documentos que ahora comienzan a revisarse fueron aprobados hace más de veinte años. El PRUG de s'Albufera de Mallorca data de 1999, mientras que los PORN de s'Albufereta y de es Vedrà permanecen vigentes desde 2001 y 2002, respectivamente.

Según el Govern, la actualización permitirá incorporar el conocimiento científico acumulado en las últimas décadas, adaptar la gestión al cambio climático, reforzar la protección de hábitats y especies y revisar la regulación de los usos públicos. Además, s'Albufereta y ss Vedrà, Es Vedranell y els Illots de Ponent contarán por primera vez con un Plan Rector de Uso y Gestión, considerado el principal instrumento para ordenar las actividades compatibles con la conservación de estos espacios.

Con estos cinco expedientes, el Govern asegura que prácticamente todos los espacios naturales protegidos de Baleares tendrán ya planes aprobados o en proceso de revisión, a falta únicamente de iniciar antes de final de año la actualización del PORN de S'Albufera des Grau, en Menorca.

Ese objetivo de renovar toda la planificación ambiental del archipiélago se ha convertido en uno de los principales argumentos del Ejecutivo para defender su política de espacios protegidos frente a las críticas recibidas por es Trenc, un espacio cuya futura ordenación sigue siendo uno de los asuntos ambientales más controvertidos de la legislatura.