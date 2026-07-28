Globalia eleva sus ingresos en 2025 hasta los 3.500 millones de euros y estrena consejero delegado

Globalia Corporación Empresarial cerró el ejercicio 2025 alcanzando unos ingresos de 3.519 millones de euros frente a los 3.272 millones de euros registrados el año anterior, lo que representa un 7,6 % de incremento, según informa este martes la compañía de la familia Hidalgo, subrayando que estos resultados confirman la consolidación de la recuperación de la actividad y la transformación del negocio llevada a cabo a lo largo de los últimos años. Además, el grupo anuncia que se une a la presidencia ejecutiva de Juan José Hidalgo un ejecutivo de la casa desde hace décadas, Ramiro Campos, nuevo consejero delegado que lideraba el departamento jurídico.

Campos, licenciado en Derecho por la Universidad del País Vasco y Máster en Asesoría Jurídica de Empresas (MAJ), ha participado en algunas de sus operaciones corporativas más importantes, destaca la compañía. "Su profundo conocimiento de la compañía y su contribución a los principales hitos estratégicos han sido determinantes para alcanzar la sólida posición que el grupo ocupa en la actualidad", se añade.

En cuanto a su balance financiero, Globalia remarca la buena evolución de sus ejes de negocio: el transporte aéreo, los servicios aeroportuarios, el mantenimiento aeronáutico y el turismo.

En 2025 la corporación mejoró su capacidad para la generación de resultados con un ebitda recurrente que pasó de 221 millones de euros en 2024 hasta los 256 millones de euros del año pasado.

El resultado neto consolidado del ejercicio ascendió a 118 millones de euros, un 21 % superior al obtenido en 2024, mientras que el beneficio atribuido a la sociedad dominante alcanzó los 96 millones de euros, lo que vienen a consolidar la recuperación tras el impacto extraordinario de la pandemia.

Uno de los hitos que destaca Globalia es "la sólida capacidad de generación de caja". El flujo de efectivo procedente de las actividades de explotación se situó en 306 millones de euros, duplicando el del año precedente. La posición de tesorería se fortaleció situándose en 288 millones de euros al cierre del ejercicio.

Reducción de la deuda

Con esta mejora operativa las deudas financieras a largo plazo se redujeron de 605 millones de euros hasta 370 millones de euros, mientras que los gastos financieros descendieron más de un 10 %. A ello contribuyó también la cancelación anticipada de los dos préstamos concedidos en 2020 por la SEPI a Air Europa por un importe total de 475 millones de euros, tras la liquidación previa del préstamo bancario de 141 millones de euros con participación y aval del ICO.

El patrimonio neto consolidado, todavía afectado por las pérdidas acumuladas durante los ejercicios 2020 y 2021 derivadas de la pandemia, continuó mejorando durante 2025 con una evolución positiva que se situó en el entorno de los 84 millones de euros en un solo año.

Así pues, los datos de gestión a junio de 2026 confirman la continuidad de la tendencia positiva del grupo, destaca Globalia. En el primer semestre de 2026 contabilizó unos ingresos de 1.659 millones de euros, un 8 % más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, con un ebitda sólido de 67 millones de euros, a pesar del entorno internacional marcado por las tensiones geopolíticas, los conflictos bélicos en regiones clave y la volatilidad de costes relevantes para el sector aéreo y turístico, subraya la compañía de los Hidalgo. Ha mejorado su resultado antes de impuestos, que pasa de una cifra negativa en junio de 2025 a 40 millones de euros en junio de este añ o.

Renovación de los consejos

En cuanto a su estructura se han revonado los consejos de Globalia Corporación Empresarial y de Air Europa Holding y Air Europa Líneas Aéreas, además de aprobarse el ascenso de Ramiro Campos como consejero delegado.

A María José Hidalgo y Cristina Hidalgo como vocales del consejo se unen Alejandro Ortiz Vaamonde y Álvaro Badiola Guerra y Javier Beltrán Yturriaga como secretario no consejero.

En cuanto al consejo de Air Europa, junto a María José Hidalgo se unen como nuevos vocales Juan Moral de la Rosa y Félix Ruiz Hernández, mientras que José María García Santos pasa a ocupar la posición de secretario no consejero. El resto de la estructura se mantiene inalterada, con Juan José Hidalgo como presidente ejecutivo y Richard Clark como CEO.