Concentración en Felanitx para denunciar las cargas policiales del 26-J
Alrededor de 300 personas se han reunido frente al Ayuntamiento en una protesta convocada por varias entidades para exigir responsabilidades por la actuación de los agentes durante los incidentes del pasado 26 de julio
Unas 300 personas se han concentrado este martes a las 19.00 horas frente al Ayuntamiento de Felanitx para protestar contra la actuación policial durante los incidentes de la manifestación del 26 de julio y reclamar responsabilidades por las cargas producidas aquel día.
La convocatoria, bajo el lema "Contra la violència policial del 26-J. Volem responsables!", ha sido promovida por varias organizaciones y entidades, entre ellas Menys Turisme, Més Vida, Obra Cultural Balear y El Cosso, además de otros colectivos sociales.
La concentración ha reunido a varios centenares de asistentes, muchos de los cuales llevaban pancartas con mensajes de denuncia como "Qui sembra la misèria recull la ràbia" y "El dret a la vida digna", en referencia tanto a la actuación policial como a las reivindicaciones sociales vinculadas a la protesta.
Durante el acto, los participantes han reiterado su condena a las cargas policiales registadras el 26-J y han reclamado que se asuman responsabilidades por la actuación de los agentes. La concentración ha transcurrido de forma pacífica y ha concluido con la intervención de Miquel Servera, "en Boireta", quien ha recitado varias gloses.
Esta movilización se ha sumado a la celebrada horas antes ante la Delegación del Gobierno en Baleares, donde los convocantes han pedido la dimisión de Alfonso Rodríguez, al atribuirle la responsabilidad política de la actuación policial durante los altercados del 26 de julio.
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