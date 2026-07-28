Centenares de personas exigen la dimisión de Alfonso Rodríguez en Palma: "Policía, ¿protección o provocación?"
La concentración convocada frente a la Delegación de Gobierno por 'Menys Turisme, Més Vida' para denunciar y condenar la violencia policial del pasado 26J se ha convertido en un clamor contra el delegado socialista, a quien exigen responsabilidades y explicaciones
La organización ha lamentado las "desproporcionadas" cargas policiales que sufrieron los manifestantes "sin que hubiera ningún tipo de provocación por su parte"
Más de 300 personas se han concentrado esta mañana durante más de una hora y media frente a la Delegación de Gobierno de Baleares, en Palma, para exigir la dimisión del delegado Alfonso Rodríguez por la violencia desplegada por la Policía Nacional en los instantes finales de la manifestación del 26J. 'Menys Turisme, Més Vida' llamó ayer a la movilización ciudadana para protestar por la actuación policial, que dejó ocho heridos según el parte oficial y 20 según la organización.
La calle Constitució se ha convertido en un hervidero este mediodía, fruto de la rabia y el descontento que generaron las imágenes de las cargas policiales del pasado domingo. Cuatro furgones de la Policía Nacional y más de una decena de agentes, también de la Guardia Civil, así como un helicóptero y un dron han sido desplegados durante la protesta frente a la Delegación.
Todos los asistentes han coreado al unísono "¡Alfonso dimisión!" y demás proclamas como "Santa Maria, jo també ho faria", mientras algunos portaban pancartas en las que se podían leer mensajes como "¿Qui mos protegeix de la policia?" o "Policia, ¿protecció o provocació?". Entre los presentes, además de representantes de entidades como el GOB o Terraferida, también se han dejado ver gran parte de los principales dirigentes políticos de Més per Mallorca.
"No encontramos una explicación lógica"
Jaume Pujol, portavoz de la plataforma 'Menys Turisme, Més Vida', ha dicho que no tiene muchas esperanzas puestas en el informe interno que está elaborando la Policía Nacional para determinar si alguno de sus agentes actuó de forma desproporcionada. "Si la Policía Nacional se va a investigar a sí misma... Dudo mucho de la fiabilidad de estos informes", ha señalado.
El joven activista ha lamentado las "desproporcionadas" cargas policiales que sufrieron los manifestantes "sin que hubiera ningún tipo de provocación por su parte". "Simplemente estábamos leyendo el manifiesto en el Parc de la Mar, donde se concentró la mayoría de gente porque la Policía no dejaba acceder a Ses Voltes (...). Entonces llegó un grupo de seis policías y cargaron contra las personas que estaban escuchando el manifiesto. Creemos que es una operación policial desproporcionada", ha explicado.
Que el delegado del Gobierno responsabilice de los hechos a los mandos policiales que estaban al frente del operativo de seguridad, ha considerado Pujol, no se ajusta a lo que los propios agentes les dijeron en ese momento. "Nosotros lo que podemos afirmar es que cuando pedíamos explicaciones a la Policía Nacional, sus respuestas fueron que seguían órdenes de la Delegación del Gobierno", ha afirmado.
"Fue una manifestación totalmente pacífica, no hubo ningún desperfecto en todo el recorrido, por tanto no encontramos una explicación lógica. Lo que sí que podemos afirmar es que lo que han conseguido es que solo se vean las imágenes de las cargas policiales y no las imágenes de 70.000 personas en la calle", ha concluido Pujol.
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