CCOO y UGT destacan que los datos de población activa no reflejan la realidad social
Los sindicatos advierten de que las cifras favorables de empleo contrastan con las dificultades de acceso a la vivienda y la falta de oportunidades para los jóvenes
EFE
CCOO y UGT han coincidido este martes en defender que los datos del paro no reflejan la realidad social de los trabajadores, puesto que pese a que Baleares genera mucha riqueza, cada vez menos personas se benefician de ella.
Baleares alcanzó en el segundo trimestre del año un récord de 681.800 ocupados, tras crear 108.000 empleos en tres meses, lo que supone 35.500 más respecto al mismo periodo de 2025, un aumento del 5,4 %, según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este martes.
En un comunicado, el secretario general de UGT Baleares, Pedro Homar, ha destacado que, aunque las cifras constatan el adelanto de la temporada turística, se trata de "datos macroeconómicos fríos" que no sirven para retratar la situación en que se encuentran las islas.
"La manifestación multitudinaria del domingo canalizó el malestar social por la falta de vivienda, la insuficiencia de recursos, la saturación de los servicios públicos y, sobre todo, por la falta de proyecto de vida para mucha gente, en especial los jóvenes", ha subrayado Homar.
Ha considerado que el estado actual de la economía y la sociedad de Baleares hace imprescindible "poner límites" al turismo, un sector que seguirá siendo "motor económico" del archipiélago y el origen de la "prosperidad" que ha experimentado Baleares.
Por su parte, CCOO ha manifestado a través de otra nota que los datos "ponen de manifiesto la contradicción existente entre unas cifras de empleo favorables y la realidad cotidiana de muchas personas trabajadoras".
"Disponer de un trabajo debería de garantizar unas condiciones de vida dignas y la posibilidad de desarrollar un proyecto vital autónomo", ha indicado.
Un modelo que no responde a las necesidades ciudadanas
También se ha referido a la manifestación del domingo en Palma, al asegurar que la protesta refleja la persistencia en "un modelo totalmente agotado, que no da respuesta a las necesidades de la ciudadanía ni del conjunto de la clase trabajadora".
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