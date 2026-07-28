CaixaBank reconoce a la hotelera Susana Carrillo con el ‘Premio Empresaria’ en Baleares

CaixaBank ha galardonado a Susana Carrillo, directora general de Globales Hotels, con el CaixaBank Premio Empresaria en Baleares, reconocimiento con el que se distingue el talento y la excelencia profesional de empresaria referentes en sus territorios por su trayectoria empresarial, visión estratégica, capacidad de liderazgo y compromiso social, informa este martes la entidad.

El jurado, integrado por directivas y directivos de CaixaBank, ha elegido a Susana Carrillo entre las candidaturas presentadas en Baleares por su labor al frente de uno de los grupos hoteleros de referencia en España, fundado por su padre, José Luis Carrillo, una compañía que se distingue por su enfoque patrimonialista y su dominio en Baleares, con una elevada presencia en Mallorca. La entidad reconoce la apuesta de la empresaria por la profesionalización y el impulso del sector turístico, contribuyendo al desarrollo económico y a la creación de empleo en las Baleares.

Susana Carrillo dirige desde 2015 Globales Hotels, la cadena hotelera fundada por su padre, José Luis Carrillo. El grupo, con una plantilla de más 4.000 empleados, cuenta con 57 establecimientos distribuidos entre España, Argentina, Bélgica y Nicaragua. En Baleares, Globales es la segunda cadena hotelera por número de plazas, con 39 establecimientos repartidos entre Mallorca, Menorca e Ibiza. Además, lidera el sector en el archipiélago por número de hoteles en propiedad.

Bajo su dirección, la cadena ha consolidado nuevas marcas como Caramelo Hotels y ha fortalecido su posición entre los principales grupos hoteleros vacacionales de España, impulsando la modernización de sus activos y pilotando con éxito retos tan complejos como la pandemia.

Tras esta fase regional, Carrillo pasará a formar parte, junto con las otras 12 premiadas, de la Comunidad Premio Empresaria en LinkedIn, una red impulsada por CaixaBank que fomenta el networking, el intercambio de experiencias y el acceso a iniciativas exclusivas para empresarias referentes de todo el país.

Además,Carrillo optará al galardón nacional. La ganadora participará en un evento internacional de alto nivel junto a empresarias líderes de todo el mundo.

El acto de entrega del galardón ha contado con la participación de María Cruz Rivera, directora territorial de CaixaBank en Baleares. “Historias como la de Susana Carrillo demuestran que el liderazgo empresarial femenino no solo transforma compañías, sino que genera referentes cercanos para otras mujeres y para las nuevas generaciones”, destaca Rivera.

CaixaBank Premio Empresaria celebra este año su décima edición con el objetivo de reconocer el talento y la excelencia profesional de mujeres empresarias referentes en España. El galardón se dirige a empresarias con al menos tres años de actividad, una facturación anual mínima equivalente a 1,5 millones de euros y una implicación directa en la gestión del negocio.