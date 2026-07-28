Unos 35.000 pacientes crónicos se beneficiarán de la nueva historia clínica compartida entre las residencias públicas de Baleares y el IB-Salut

Información unificada, coordinada y compartida. La Residència Oms de Palma ha acogido este martes la presentación oficial de IoRes, el nuevo proyecto de historia clínica electrónica compartida impulsado por el Govern. La iniciativa, que une los ámbitos social y sanitario, permite que los profesionales de los centros residenciales y los del Servicio de Salud (IB-Salut) accedan "de forma directa y coordinada" a toda la información clínica de los usuarios.

El acto ha estado encabezado por la consellera de Salud, Manuela García, acompañada por el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; el presidente del IMAS, Guillermo Sánchez; y la gerente de la Fundación de Atención y Dependencia, Sira Fiz, además de diversos representantes institucionales y técnicos del sector sociosanitario.

Hasta el momento, la información de los residentes se encontraba fragmentada entre los registros internos de los centros y los sistemas sanitarios públicos. Con la puesta en marcha de IoRes, esta barrera informativa desaparece. Tal y como ha explicado Carmen Moreno Hoyos, responsable de la coordinación de la Unidad de Cronicidad y Coordinación Sociosanitaria, el sistema centraliza tanto datos clínicos como administrativos de gran relevancia para la seguridad del paciente.

“En este momento tenemos datos tanto clínicos como administrativos y compartimos datos que tienen que ver con alergias, necesidades de atención paliativa, informes de derivación de pacientes de las residencias hacia el sistema de salud, datos antropométricos como la tensión arterial o tratamiento farmacológico, entre otros”, ha detallado Moreno durante la presentación.

Despliegue progresivo en 43 centros

El proyecto cuenta actualmente con una inversión de 1,6 millones de euros y se está implantando de forma progresiva en un total de 43 centros de la red pública de las Islas Baleares. En esta primera fase, ya se encuentran interoperando 21 residencias —15 de Mallorca y 6 dependientes del IMAS—, mientras que el resto de centros se incorporarán de manera paulatina a lo largo del próximo mes de septiembre.

Durante la visita institucional, la coordinadora de enfermería del IMAS, Joana Maria González Isern, ha mostrado el funcionamiento práctico de la plataforma utilizando un caso ficticio, demostrando cómo los profesionales de las residencias pueden visualizar de forma inmediata las anotaciones introducidas por el IB-Salut y viceversa, "facilitando una trazabilidad total de los cuidados", ha detallado.

Una respuesta al crecimiento poblacional y la cronicidad

La consellera Manuela García ha subrayado la importancia estratégica de esta herramienta tecnológica, enmarcada dentro de la estrategia de salud digital balear. García ha señalado que el proyecto "responde directamente al notable crecimiento demográfico y al aumento de pacientes crónicos" en la comunidad autónoma.

“Estamos en una situación donde el crecimiento poblacional es evidente, con 40.000 tarjetas más desde hace dos años y medio, y los pacientes crónicos son muy valorados por los sanitarios para que sean tratados como deben ser tratados. Tenemos ahora 35.000 pacientes crónicos que se beneficiarán de esta interoperabilidad”, ha afirmado la consellera, quien ha recordado además que las previsiones demográficas apuntan a la incorporación de 70.000 nuevos mayores de 65 años de cara al año 2030.

Coordinación interadministrativa

Por su parte, el presidente del Consell de Mallorca ha destacado, no sin hacer campaña, que esta herramienta "cumple con el compromiso adquirido al inicio de la legislatura de situar a las personas en el centro de la acción política mediante la suma de esfuerzos entre administraciones".

“Es la última herramienta tecnológica que incorporamos en las residencias, es una forma de cumplir con nuestra palabra dada al principio de legislatura: dijimos que las personas estarían en el centro de nuestra política. También dijimos que sumaríamos esfuerzos entre todas las administraciones, y hoy lo demostramos una vez más”, ha señalado Galmés.

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El presidente insular ha añadido que la digitalización y la reducción de la burocracia "se traducen en una mejora sustancial de la calidad de vida de los residentes y en una simplificación de la labor diaria de los empleados", garantizando una atención coordinada, actualizada y en tiempo real. Tras los parlamentos institucionales, la comitiva ha realizado una visita guiada por las instalaciones del centro de día para conocer de primera mano la actividad con los usuarios.