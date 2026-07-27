Rufián y Junqueras condenan la violencia policial contra los manifestantes del 26J: "Es una salvajada"

Las cargas policiales registradas tras la manifestación contra la masificación turística celebrada este domingo en Palma han trascendido el ámbito político balear y han provocado las críticas de dirigentes de Esquerra Republicana. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha reclamado responsabilidades políticas por la actuación policial, mientras que el portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado directamente al delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, al reaccionar a las imágenes de los incidentes.

Junqueras se ha pronunciado a través de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram y difundido también por Esquerra Republicana en sus redes sociales. Mientras comenta imágenes de las cargas, el dirigente republicano califica la actuación de "salvajada” y "carnicería" y reclama una respuesta política por lo sucedido. "Alguien debería dar una respuesta política. Alguien tiene que asumir la responsabilidad", afirma Junqueras.

El presidente de ERC carga además contra el uso de la fuerza policial como respuesta a las protestas ciudadanas. "No puede ser que la única respuesta que tiene el Estado ante cualquier queja de la ciudadanía sea la violencia, las palizas y los golpes de porra", sostiene. Junqueras, además, amplía su crítica más allá de lo ocurrido este domingo en Palma y cuestiona la actuación de las fuerzas policiales ante diferentes movilizaciones. "Da igual de qué protestes o de qué te quejes. Es igual si defiendes tu país, si defiendes la vivienda, siempre responden a golpes de porra", afirma.

"Esto es inaceptable y alguien debe responder ante esto. Es una vergüenza", concluye el dirigente republicano.

Rufián señala directamente a Rodríguez

También se ha pronunciado sobre lo ocurrido el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que ha compartido en redes sociales una publicación con un vídeo de las cargas y ha dirigido sus críticas tanto al PP y al PSOE como al delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez.

"Hay gente de aquí harta de que haya gente de fuera —blanca, rubia y rica— que venga a robarle sus barrios, su mar y su tierra", escribe Rufián. El diputado continúa vinculando su crítica a las consecuencias del modelo turístico: "Harta de ser los camareros y la discoteca del mundo. Y harta de que cuando lo dicen les manden a la Policía a apalearles".

Rufián cierra su mensaje aludiendo al PP y al PSOE y mencionando expresamente al delegado del Gobierno. "Los patriotas del PP y del PSOE. Qué vergüenza, @AlfonsoCalvia", concluye.