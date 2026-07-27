Queda en libertad el detenido en la manifestación contra la masificación turística en Palma

Un juzgado de Palma ha ordenado la puesta en libertad del hombre detenido por la Policía Nacional tras la manifestación contra la masificación turística celebrada el domingo en Palma.

El manifestante ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial como supuesto autor de un delito de los delitos de lesiones, atentado contra agente de la autoridad y desordenes públicos.

El juez de guardia de detenidos, han confirmado a Europa Press fuentes próximas al caso, ha ordenado su puesta en libertad provisional.

Según han informado fuentes policiales, fue arrestado después de los incidentes ocurridos al finalizar la protesta, que se saldaron con varias cargas policiales y decenas de heridos, entre ellos varios agentes de la Policía Nacional.