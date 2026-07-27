El PSOE exige investigar la actuación de la Policía: "Es inaceptable que convirtiera una manifestación pacífica en un escenario de violencia y de miedo"

La secretaria de Política Autonómica del PSIB, Mercedes Garrido, ha reclamado este lunes una investigación "rápida, transparente y contundente" sobre las cargas policiales registradas al término de la manifestación contra la masificación turística celebrada este domingo en Palma y ha acusado al Govern de Marga Prohens de ignorar el mensaje lanzado por las decenas de miles de personas que participaron en la protesta. "Como muchos de los que estamos aquí, conocemos perfectamente cómo actúa la Policía y de quién depende: de sus mandos policiales. Cuando llega una orden operativa, llega desde un mando policial", ha apuntado.

Garrido ha calificado la movilización de "histórica" y "ejemplar", al tiempo que ha lamentado que el foco informativo haya quedado marcado por los incidentes ocurridos al finalizar la marcha. "Es inaceptable e incomprensible que la Policía convirtiera una manifestación pacífica en un escenario de violencia y de miedo", ha afirmado.

Garrido ha evitado reclamar de forma explícita dimisiones, aunque sí ha exigido que la investigación depure todas las responsabilidades que puedan derivarse de la actuación policial. "Una vez que se haya dicho quién dio esas órdenes, reclamaremos la máxima contundencia por parte de la Policía Nacional", afirma, al tiempo que insiste en que el cuerpo dispone de mecanismos internos de control y que "la Policía está para proteger a la ciudadanía, no puede ser un cuerpo represor".

"Lo primero que tenemos que pedir es una investigación transparente y rápida sobre los hechos, sobre de dónde salieron las órdenes. Creo que es imprescindible conocer de qué parte de los mandos policiales salieron las órdenes de cargar contra los manifestantes pacíficos. ¿Quién da las órdenes? ¿Qué mando policial ordena no dejar pasar a más gente hacia Ses Voltes? ¿Qué mando policial ordena no dejar subir a la gente al Mirador de la Seu? ¿Qué mando policial ordena comenzar las primeras cargas policiales? ¿Y quién da las órdenes después de iniciarse las cargas? Esa es la investigación que tenemos que ver. Tenemos que saber quién dio esas órdenes", ha declarado Garrido, antes de declarar que "una vez que se haya determinado quién dio esas órdenes, reclamaremos la máxima contundencia por parte de la Policía Nacional".

La dirigente socialista ha denunciado que durante las cargas fueron golpeados tanto manifestantes como periodistas y fotoperiodistas que se encontraban cubriendo la protesta. Por ello, ha trasladado su deseo de una pronta recuperación a los heridos y ha exigido "transparencia" para esclarecer qué ocurrió y quién dio las órdenes que desembocaron en la intervención policial.

En este sentido, el PSIB reclama que se investigue toda la cadena de mando responsable del operativo. Garrido ha preguntado quién ordenó impedir el paso de los manifestantes hacia determinadas zonas del recorrido, quién decidió iniciar las primeras cargas y quién autorizó las actuaciones posteriores. "La Policía está para proteger a la ciudadanía, no para reprimirla", ha sostenido, insistiendo en que una actuación de este tipo "acabó reventando una manifestación pacífica" que congregó, según los organizadores, a unas 70.000 personas.

Además, la portavoz socialista ha reclamado una respuesta pública de la presidenta del Govern, Marga Prohens, a quien ha pedido que condene con "la misma contundencia" la actuación policial. También ha solicitado que se pronuncie el director general de Inmigración, Manuel Pavón, al considerar que tanto sus declaraciones como un eventual silencio serán "muy reveladores".

"Una manifestación histórica"

Más allá de los incidentes, Garrido ha querido centrar el mensaje en la elevada participación registrada durante la protesta. Ha felicitado al movimiento ecologista por haber conseguido sacar a la calle a decenas de miles de personas y ha asegurado que se trata de "una de las manifestaciones ecologistas más importantes" vividas en Baleares durante la democracia.

Según ha explicado, los asistentes reclamaban un modelo económico y social que permita a los ciudadanos de Baleares acceder a una vivienda digna, desplazarse con normalidad por las islas y disfrutar del territorio. "La manifestación pedía dignidad, oportunidades y futuro", ha resumido.

En ese contexto, Garrido ha interpretado la movilización como un aviso directo al Ejecutivo autonómico. A su juicio, las decenas de miles de personas que participaron trasladaron al Govern que "si se siguen destruyendo espacios naturales y consumiendo suelo y recursos naturales, no habrá futuro", y también reprocharon al PP que continúe "protegiendo a especuladores" mientras revierte las políticas impulsadas durante la pasada legislatura para limitar el crecimiento turístico.

Acusa al Govern de revertir el decrecimiento turístico

La portavoz socialista ha cargado especialmente contra la gestión del Ejecutivo de Prohens en materia turística. Ha acusado al PP de haber eliminado o revertido las principales medidas de contención aprobadas durante el Govern de Francina Armengol, como la reducción de plazas turísticas, la persecución del alquiler turístico ilegal o las políticas destinadas a limitar el crecimiento del sector.

También ha criticado que el Govern continúe promocionando nuevas rutas aéreas y ha reclamado límites efectivos a la entrada de vehículos en las cuatro islas. "Es hora de que Prohens deje de mentir a la ciudadanía y tome medidas contra la saturación en lugar de seguir perdiendo el tiempo y dando pasos atrás". ha afirmado. Garrido ha denunciado que cuando el PP llegó al Govern Baleares recibía alrededor de 17 millones de turistas al año y que actualmente la cifra se aproxima a los 20 millones. A su juicio, durante estos tres años "se han revertido todas las políticas de decrecimiento" y hoy existen más plazas turísticas que en julio de 2023.