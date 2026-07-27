Prohens homenajea a las víctimas de los bombardeos republicanos sobre Palma en un acto sin Memoria de Mallorca

Noventa años después de los bombardeos de la aviación republicana sobre Palma, las 73 víctimas civiles que perdieron la vida en aquellos ahora ataques cuentan con un espacio para su recuerdo. El Govern ha inaugurado en el paseo Sagrera el Muro de la Dignidad, un monumento dedicado a quienes fallecieron en los bombardeos sufridos por la ciudad en la Guerra Civil, en un acto muy simbólico que, pese a la polémica que lo rodeaba, ha transcurrido sin incidentes.

El acto ha reunido a familiares de las víctimas, representantes institucionales, asociaciones vecinales como ARCA y representantes de PP y Vox, entre ellos la presidenta del Govern, Marga Prohens; el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne. Sin embargo, no ha asistido ningún representante de los partidos de izquierdas. Ni PSIB-PSOE, ni Més per Mallorca ni Podemos han acudido al homenaje, mientras que la entidad Memòria de Mallorca también ha declinado la invitación al considerar "incompatible" asistir a un acto impulsado por un Govern que promovió la derogación de la Ley de Memoria Democrática, actualmente suspendida por el Tribunal Constitucional.

El acto ha comenzado con la lectura, uno a uno, de los nombres de las 73 víctimas mientras la Orquesta Sinfónica interpretaba varias piezas musicales. Después ha tomado la palabra el historiador Manuel Aguilera, cuya investigación ha permitido documentar la identidad y la historia de las personas fallecidas durante los bombardeos.

"Hoy cumplimos una deuda histórica. Las víctimas de los bombardeos de Palma tienen, por fin, un espacio de memoria", ha afirmado Aguilera, quien recordó que estas personas "no habían recibido nunca un homenaje, ni en 40 años de dictadura ni en 50 de democracia". "Son muchos años de censura y silencios. Y en una democracia no puede haber silencios. La verdad debe estar por encima de todo", ha añadido.

El historiador ha contado que Palma fue una de las primeras ciudades de la historia en sufrir bombardeos aéreos sobre población civil y ha establecido un paralelismo con los conflictos actuales: "Como vemos en otras guerras, la historia se repite: las mujeres, los niños y las personas mayores siguen siendo las principales víctimas de los bombardeos. Estos 73 nombres deben servir para recordar el horror de nuestra guerra y de todas las guerras", ha señalado.

Después ha leído un mensaje de Isabel Picornell, familiar de varias víctimas, que no ha podido asistir al acto. En él ha recordado que la Guerra Civil "dividió a su familia" durante décadas y ha asegurado que reconocer a quienes murieron "supone reconocer su valor como personas". "Sus vidas y su memoria importan tanto como las de cualquier otra víctima", ha trasladado en un texto leído por Aguilera.

Después de una breve intervención de Berta Muñoz, sobrina de tres hermanas fallecidas en uno de los bombardeos, ha tenido lugar una ofrenda floral ante el nuevo monumento. La presidenta del Govern ha sido la primera en depositar una rosa blanca junto al muro, seguida por familiares, autoridades y representantes de las entidades. El homenaje ha concluido entre abrazos, lágrimas y un minuto de silencio.

En su discurso, Marga Prohens ha defendido que el homenaje pretende "reparar un olvido histórico". "Después de noventa años sacamos del olvido y de la indiferencia a quienes habían quedado relegados de nuestra historia", ha afirmado. La presidenta ha sostenido que las 73 personas recordadas eran, "en su mayoría, civiles inocentes" y ha reivindicado que el acto no buscaba "recordar este episodio desde el odio, el revanchismo o la búsqueda de culpables", sino "recordar con respeto a cada una de estas víctimas" y avanzar "sin rencores, bandos ni divisiones".

Cabe recordar que desde que el Govern anunció el pasado mes octubre su intención de dedicar un acto institucional a las víctimas de los bombardeos republicanos, la iniciativa ha sido criticada por diferentes voces que reprochan al Ejecutivo haber impulsado, junto a Vox, la derogación de la Ley de Memoria Democrática mientras promueve actos de reconocimiento a las víctimas. El PSIB ha justificado su ausencia asegurando que no quiere ser "cómplice de la hipocresía" del Govern y ha defendido que "todas las víctimas merecen memoria, dignidad, verdad, justicia y reparación", mientras que Memòria de Mallorca ha condicionado su asistencia a un compromiso público de mantener la ley autonómica de memoria, un compromiso que, según la entidad, no se ha producido.