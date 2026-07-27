Prohens califica de "impactantes" las cargas policiales en la protesta contra la masificación y asegura que es el delegado del Gobierno quien debe dar explicaciones

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha calificado de "impactantes" las imágenes de las cargas policiales registradas este domingo en Palma durante la manifestación convocada por 'Menys Turisme, Més Vida' y ha reclamado explicaciones al delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, sobre un operativo cuyas circunstancias ha asegurado desconocer.

Prohens se ha referido este lunes al desenlace de una movilización marcada por las protestas contra la saturación turística y el modelo económico de Mallorca. La presidenta ha mostrado su "comprensión" hacia la "inmensa mayoría" de los asistentes, que, según ha señalado, se manifestaron de manera pacífica y respetuosa, aunque ha lamentado cómo terminó la protesta.

La dirigente autonómica, sin embargo, ha evitado valorar si la actuación policial fue desproporcionada. Ha argumentado que no dispone de información suficiente sobre las circunstancias en las que se produjeron las cargas ni sobre las órdenes impartidas durante el dispositivo.

Por ello, ha situado la responsabilidad de ofrecer explicaciones en la Delegación del Gobierno. Prohens ha apuntado directamente a Rodríguez al considerar que estaba "al frente" del operativo y que era quien daba las órdenes, y ha añadido que las secretarías de Estado competentes cuentan con la información sobre lo sucedido.

La presidenta ha aprovechado la polémica para reivindicar la respuesta de su Ejecutivo ante el malestar por la presión turística, una cuestión que ha asegurado que el Govern asumió "desde el minuto uno" de la legislatura. Prohens ha defendido que su gabinete ha optado por establecer límites al crecimiento y ha citado, entre otras medidas, el crecimiento cero de plazas turísticas, la prohibición de crear nuevas plazas de alquiler turístico en edificios plurifamiliares y la retirada de unas 60.000 plazas de alquiler turístico ilegal.

La movilización ha servido además para reabrir el enfrentamiento político en torno al modelo turístico de Baleares. Prohens ha acusado al PSOE y a MÉS per Mallorca de intentar "aprovecharse" de una protesta que, a su juicio, cuestiona un modelo que ambas formaciones contribuyeron a desarrollar durante sus años al frente del Govern. La presidenta ha cifrado en más de 115.000 las plazas turísticas creadas durante los ocho años del anterior Govern del Pacte y ha contrapuesto ese crecimiento con las políticas de contención y decrecimiento que atribuye a su Ejecutivo.

También ha dirigido sus críticas al Ejecutivo central, al que ha recordado que dispone de competencias que considera "clave" para afrontar la saturación. En concreto, ha señalado el control de Aena y, con ello, de "las llaves del aeropuerto".

Por último, ante la petición de MÉS per Mallorca para que dimita el delegado del Gobierno por lo sucedido durante la manifestación, Prohens ha incidido en la relación de la formación ecosoberanista con Sumar. Ha recordado que esta fuerza forma parte del Gobierno central y ha insistido en que corresponde al Ejecutivo estatal y a la Delegación del Gobierno aclarar las circunstancias del operativo policial.