Todos los pasos para conseguir la acreditación para entrar en Playa de Palma el día de eclipse

Todo está preparado para que llegue el día del eclipse solar, el próximo 12 de agosto. Más de 70.000 personas se preparan para vivir un momento histórico en la ciudad balear, concretamente en Playa de Palma, una de las zonas oficiales de observación. Es por eso que el regidor de Seguridad Ciudadana, Llorenç Bauzà, ha presentado un dispositivo especial para garantizar la seguridad de los asistentes durante la jornada. Entre estas medidas, figuran importantes restricciones de circulación y estacionamiento desde primera hora del día.

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Por este motivo, Bauzà ha indicado que el acceso en vehículo privado a la zona estará restringido, aunque habrá excepciones. Y es que los trabajadores de locales situados en Playa de Palma y los clientes de establecimientos que dispongan de reserva de plaza de aparcamiento podrán obtener una acreditación mediante QR para poder acceder a la zona de observación. Estas acreditaciones serán necesarias para quienes tengan que acceder en vehículo privado. Aquellas que se desplacen en transporte público o a pie no están motorizados dentro de esta credencial.

En qué consiste el procedimiento

El procedimiento, según explicó Bauzà, será íntegramente telemático y consta de tres pasos. En primer lugar, los establecimientos tendrán que darse de alta mediante el formulario habilitado por el Ayuntamiento, al que se podrá acceder a través de un código QR o del siguiente enlace. En caso de disponer de aparcamiento privado, también tendrán que indicar el número de plazas disponibles.

Una vez cumplimentado el formulario, el establecimiento recibirá un correo electrónico comunicando la autorización. No obstante, esta validación no es inmediata, ya que el Servicio Municipal de Protección Civil debe comprobar la veracidad de los datos antes de autorizar el establecimiento. Por este motivo, Bauzà recomienda a todos los locales que realicen este trámite con antelación.

Seguidamente, una vez autorizado, el establecimiento recibirá un enlace desde el que podrá registrar a sus trabajadores y también a los clientes que tengan que acceder con vehículo y que dispongan de plazas de aparcamiento privado.

Una vez completado este registro, el sistema enviará automáticamente la credencial con el código QR tanto al establecimiento como al correo electrónico del trabajador o cliente. Bauzà recomienda imprimir la credencial y colocarla en un sitio visible del coche, aunque los usuarios también podrán mostrarla desde el teléfono móvil durante los controles de acceso que llevará a cabo la Policía Local el próximo 12 de agosto.

Cuándo podrán solicitar las acreditaciones

El plazo para solicitar estas acreditaciones permanecerá abierto desde el día de hoy hasta el 12 de agosto. Sin embargo, el Ayuntamiento recuerda que la validación de los establecimientos no es automática, por lo que recomienda a los asistentes no esperar hasta los últimos días.

El concejal recordó, además, que estas credenciales no son ilimitadas y que se permitirá un máximo de dos accesos por vehículo. A partir de ese límite, el sistema bloqueará cualquier nuevo acceso. Del mismo modo, las empresas que deban prestar un servicio en establecimientos situados dentro de la zona restringida ese día, también podrán acceder siempre que hayan sido registradas previamente.