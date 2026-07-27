Ocho heridos tras los incidentes y cargas policiales en la manifestación contra la saturación turística en Palma

La manifestación contra la saturación turística celebrada este domingo en Palma terminó con cargas policiales, lanzamiento de objetos y ocho personas heridas. Todas ellas tuvieron que ser atendidas por los servicios de emergencias después de que se registraran varios incidentes en la zona de la calle Antoni Maura y el paseo Sagrera. El 061 recibió el aviso tanto a través de la Policía Local como de algunos de los propios manifestantes, lo que llevó a movilizar una ambulancia de Soporte Vital Avanzado y dos de Soporte Vital Básico para atender la situación.

De los ocho heridos, dos tuvieron que ser trasladadas al hospital con pronóstico reservado, mientras que las otras seis restantes fueron atendidas en el mismo lugar y no necesitaron evacuación. La intervención se produjo mientras la manifestación seguía desarrollándose en el centro de la ciudad, donde también trabajaban agentes de la Policía Local y otros servicios de emergencia.

Uno de los heridos durante la manifestación / DM

Por el momento, el 061 no ha ofrecido más información sobre las causas de las lesiones ni sobre el estado de las personas trasladadas. El Servei de Salut ha pedido que cualquier consulta se dirija a su gabinete de comunicación y ha recordado que no se llame a la central del 061 para solicitar información, con el objetivo de evitar que se saturen las líneas destinadas a la gestión de emergencias.