La OCB homenajea a Jaume I en Poblet en el 750 aniversario de su muerte
Representantes de Baleares, Catalunya y el País Valencià reafirman su compromiso con la lengua y la cultura
La Obra Cultural Balear (OCB) participó este lunes en un homenaje al rey Jaume I en el monasterio de Poblet con motivo del 750 aniversario de la muerte del monarca. El acto, organizado junto a Òmnium Cultural y Acció Cultural del País Valencià en el marco de la Federación Llull, consistió en una ofrenda floral ante su sepulcro para reivindicar su legado histórico y cultural.
Las tres entidades destacaron la figura de Jaume I como impulsor de la conquista de Mallorca y València y como una de las principales referencias históricas de los territorios de habla catalana. El presidente de la OCB, Antoni Llabrés, afirmó que el legado del monarca continúa siendo "un símbolo compartido" y defendió la importancia de preservar la lengua y la cultura catalanas.
Durante la reunión celebrada en Poblet, la Federación Llull acordó además su transformación en una organización europea de carácter transestatal con ámbito de actuación en los territorios de habla catalana. Asimismo, se formalizó el relevo de la presidencia rotatoria, que pasa de Antoni Llabrés a Xavier Antich, presidente de Òmnium Cultural.
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