Més exige la dimisión del delegado del Gobierno por la actuación de la Policía Nacional en el 26J: "Fue una respuesta irresponsable e indecente"

Més per Mallorca exige la dimisión del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal (PSOE), por la violencia desplegada por los agentes de la Policía Nacional que, durante la masiva manifestación celebrada ayer en Palma contra el modelo turístico, cargaron contra los manifestantes dejando varios heridos y provocando momentos de fuerte tensión en los alrededores del Parc de la Mar. Los ecosoberanistas consideran que la actuación policial fue "premeditada" y "en contra de la imagen de una protesta pacífica y triunfal en la que se pedía un cambio en el modelo económico".

Tras el éxito de la manifestación convocada por 'Menys Turisme, Més Vida', a la que asistieron miles y miles de personas de distintos puntos de la isla, Més per Mallorca ha convocado esta mañana a los medios para ofrecer una valoración pública de todo lo sucedido. El coordinador general de la formación, Lluís Apesteguia, ha asegurado que el final de la marcha estuvo "manchado por una irresponsable, injustificable e indecente respuesta por parte de la Delegación de Gobierno y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" y ha pedido en reiteradas ocasiones que se asuman responsabilidades porque "los mallorquines no pueden encontrarse a un delegado del gobierno que ante la demanda de poder vivir dignamente responda con represión y criminalización".

Apesteguia ha enmarcado la violenta actuación policial de ayer dentro de una política institucional dirigida a reprimir los movimientos sociales que cuestionen el actual modelo económico de las islas: "No es un hecho aislado. Es un intento de criminalizar el movimiento social a favor del decrecimiento turístico en Mallorca. No podemos no relacionar la respuesta policial de las detenciones y la respuesta completamente desproporcionada de la Guardia Civil con las dos jóvenes de Santa Maria. Evidentemente, tienen una clarísima relación".

Desde Més sostienen, además, que la investigación interna que ayer anunció Rodríguez Badal después de que aparecieran los primeros vídeos de las cargas policiales no es una respuesta suficiente. "Debe haber una respuesta política. ¿Por qué parece que el delegado no tiene nada que ver con la policía? ¿Tenemos una policía descontrolada? ¿No actúa bajo las directrices del gobierno? Si la respuesta es sí, el problema es mucho más grande que lo que se pueda resolver con la dimisión de Alfonso Rodríguez".

"No desplazar el foco"

Pese a las críticas hacia Delegación de Gobierno y la actuación policial, Apesteguia ha defendido que "no debe desplazarse el foco" del éxito de la convocatoria, que congregó a miles de personas en las calles de Ciutat en una de las protestas sociales de mayor magnitud de los últimos años. "Miles de personas pidieron una cosa tan sencilla como poder tener un futuro en su casa", ha señalado el líder de Més.

"Este clamor multitudinario debe tener una respuesta clara por parte de las instituciones. Desde Més lo tenemos claro: la respuesta debe ser contundente y seguramente sin precedentes, porque la situación que sufre Mallorca ya es sin precedentes", ha defendido Apesteguia, quien también ha querido dejar claro que dichas respuestas deben pasar por "una política clara de decrecimiento turístico".

Apesteguia, además de cargar contra "el falso y cínico discurso de PP/VOX de una supuesta contención", también ha querido denunciar "el cinismo del PSOE, que aunque diga que es sensible a estas demandas están impulsando, por ejemplo, el crecimiento de los aeropuertos desde AENA". "PP y PSOE son las dos caras de la misma moneda", ha denunciado.

Sin apoyo al Gobierno español

El coordinador general de Més también ha querido lanzar un claro mensaje dirigido al Gobierno español: "No podrán contar con nuestro apoyo mientras detenga, criminalice, persiga y apalice a aquellas personas que están pidiendo poder vivir dignamente en su casa".

Apesteguia ha señalado que "debería haber una profunda reflexión que es qué respuesta da el Gobierno español a todas estas demandas", de la cual dependerá el apoyo de la formación ecosoberanista, integrada en el grupo parlamentario de Sumar.