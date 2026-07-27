Menys Turisme, Més Vida acusa a la Policía Nacional de "mentir" sobre el origen de las cargas: "Comenzaron cuando impidieron llegar al final de la manifestación"

La plataforma convocante de la manifestación contra la masificación turística ha respondido a la versión difundida este lunes por la Jefatura Superior de Policía, que justificó la intervención alegando la actuación de un grupo violento que habría agredido a turistas y lanzado piedras y palos contra los agentes. Menys Turisme, Més Vida sostiene que las cargas comenzaron antes, cuando el dispositivo policial impidió el acceso al acto final e interrumpió la lectura del manifiesto.

La reacción llega después de que fuentes de la Jefatura aseguraran que los problemas se deben primero a la actitud de los promotores de la marcha, que quisieron acabar en Ses Voltes pese a que se les advirtió que se trataba de un recinto pequeño, con una capacidad de unas 1.500 personas, y luego a los ataques de un grupo de unas doscientas personas que arrojaron piedras y botellas contra los agentes. Según esa versión, la intervención fue necesaria ante la violencia ejercida por ese grupo y se produjo después de que los organizadores rechazaran trasladar el acto final al Parc de la Mar por motivos de seguridad.

En respuesta, la plataforma ha publicado un mensaje en la red social X en el que niega de forma tajante ese relato. "Esto es absolutamente mentira. Las cargas comenzaron cuando la Policía no permitió que la gente llegara al final de la manifestación e interrumpió la lectura del manifiesto allí donde se concentraba toda la gente", afirma Menys Turisme, Més Vida.

Con este mensaje, los organizadores sostienen que el origen de la tensión fue la decisión policial de impedir el acceso al lugar previsto para el acto de clausura, y no una actuación previa de grupos violentos. La plataforma mantiene que fue esa actuación la que desencadenó posteriormente los enfrentamientos registrados en la zona de Ses Voltes y el Parc de la Mar.

La versión difundida por la Jefatura coincide parcialmente con la explicación ofrecida horas antes por el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, quien aseguró que la Policía había advertido previamente de que Ses Voltes no podía acoger a todos los asistentes y que había propuesto trasladar la lectura del manifiesto al Parc de la Mar por motivos de aforo y seguridad. Sin embargo, Rodríguez se desmarcó de la actuación concreta de los agentes, calificó algunas intervenciones de "desproporcionadas" y anunció una investigación interna para determinar si existieron excesos policiales.

El intercambio de versiones evidencia la creciente disputa sobre lo ocurrido durante los últimos instantes de una manifestación que había transcurrido de forma pacífica y que reunió a decenas de miles de personas en el centro de Palma. Mientras la Policía sostiene que actuó frente a un grupo organizado y violento, los convocantes insisten en que las cargas comenzaron cuando el dispositivo impidió el desarrollo normal del acto final de la protesta.