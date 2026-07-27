Menys Turime, Més Vida denuncia una "violencia desmesurada" contra personas pacíficas de la Policía Nacional en Palma: "Nos tuvimos que encargar de los heridos"

Las cargas policiales después de la manifestación contra la masificación turística en Mallorca traerá mucha cola. La dureza de los agentes, que hirieron a varias personas que necesitaron asistencia sanitaria en el Passeig Sagrera de Palma, está provocando que las entidades organizadores de la protesta reclamen medidas urgentes ante "una violencia desmesurada". Los primeros, Menys Turisme, més Vida.

Violencia desmesurada en Palma

La entidad organizadora de la manifestación ha lanzado un comunicado quejándose de la actuación policial. "Hubo una violencia desmesurada, llegando a disparar contra personas totalmente pacíficas. Se iniciaron sin previo aviso y sin tener a los servicios sanitarios desplegados", señalan y añaden: "Las personas de la organización nos tuvimos que encargar de los heridos y esperar más de 45 minutos la asistencia médica para personas con heridas abiertas en la cabeza y que necesitaron puntos de sutura. Llegaron a pie, ya que la policiía impidió su llegada con la ambulancia. Eran cuatro sanitarios para cinco heridos".

Cargas en la manifestación contra la masificación turística en Mallorca

Explican que los primeros enfrentamientos comenzaron antes de la lectura del manifiesto cuando muchas personas intentaron acceder a Ses Voltes cuando la zona estaba "casi vacía". " Posteriormente, la tensión se centró en el paseo de acceso. Cuando la policía se negó a dejar pasar a la gente, se acordó leer el manifiesto en el lugar donde se encontraba concentrada la mayor parte de la multitud. Fue mientras se leía este manifiesto cuando un grupo de agentes de policía llegó a la zona y cargó sin motivo alguno contra las personas que escuchaban. En respuesta a esto —una situación provocada exclusivamente por la policía— se produjeron momentos de gran tensión, que se agravaron cuando la Policía Nacional se retiró", aseguran.

Lo peor llegó al acabar: "Cuando la manifestación ya se había dado por concluida y los discursos y actuaciones que se habían preparado se habían llevado a cabo de forma muy deficiente, la policía inició las cargas más severas, totalmente injustificadas y desproporcionadas, contra los manifestantes que permanecían en los alrededores. Estas cargas comenzaron en la Avenida Antoni Maura y se extendieron hasta el inicio del barrio del Born, dejando decenas de heridos, algunos con lesiones graves en la cabeza que requirieron atención médica, entre ellos un periodista".

Más de una decena de heridos

Reivindican que esta actuación sí es violencia y no la guía que difundieron hace unas semanas. "Violencia son estos hechos y no un manual que habla de poner silicona dentro de las cerraduras. Violencia es impedir una manifestación pacífica marcada por el orden público; dejar más de una decena de heridos y utilizar la violencia policiarl para defender los intereses económicos", destacan.

También especifican que uno de los manifestantes "agredidos" era el propietario de uno de los negocios, "hecho que demuestra hasta qué punto señalar la turistificación puede ser criminalizada por el sector".

Exigen la dimisión del Delegado de Gobierno

Exigen la dimisión inmediata del Delegado de Gobierno, Alfonso Rodríguez, del PSOE, por un despliegue policial "totalmente desproporcionado y por su actuación en una manifestación pacífica".

Impedimentos del Ayuntamiento de Palma

Además, destacan los "impedimentos" del Ajuntament de Palma de este acto político. Resaltan que la Policía Nacional, después de que el Ajuntament de Palma y Delegación de Gobierno les dieran permiso para finalizar a Ses Voltes, avisara con dos días de antelación que solo "dejarían pasar a 2.000 personas sin dar ninguna alternativa".

Aseguran que contactaron con Cort, pero que "rechazaron" cambiar el espacio por la poca previsión y que se vieron obligados "a finalizar el recorrido donde habían planteado inicialmente".

Sin punto de electricidad solicitado

Destacan las dificultades del Ajuntament de Palma para desarrollar el acto por no habilitar el "punto de electricidad solicitado" para conectar el equipo de sonido.

Reivindican la protesta masiva y señalan cómo están rechazando desde las administraciones públicas propuestas como el Sopar a la Fresca en Cort el miércoles pasado.