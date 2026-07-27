"Mallorca está viva, organizada y harta de la masificación turística": El GOB revindica el éxito de las 70.000 personas manifestantes en Palma

El GOB reivindica el éxito "sin precedentes" de la manifestación contra la saturación turística que sufre Mallorca y que inundó las calles del centro de Palma este domingo. 70.000 según los organizadores y 25.000 para la Policía Nacional protestaron en una mobilización que superó las previsiones y que se convirtió en una de las manifestaciones más multitudinarias de la historia reciente de la isla.

Mallorca está viva

La conclusión que extraen del día es sencilla: "El pueblo mallorquín está vivo, organizado y está harto de la masificación, saturación y la falta de respeto a los límites de la isla".

Señalan que el éxito "sin precedentes" se debe al "claro malestar creciente de la ciudadanía de un pueblo muy consciente de la situación de desbordamiento ambiental y social. Los carteles, afirman, así lo confirman: " Qui estima Mallorca no la destrueix”, “Decreixement ja”, “Especulació immobiliària, pobresa assegurada”, “El vostre negoci el nostre exili”, “Ni de luxe, ni de masses”.

Condenan la actuación policial

Reclaman una explicación a la Delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez (PSOE), después de una actuación de la Policía Nacional "violenta y desproporcionada".

Piden que aclare "los hechos" porque no se puede aceptar que una manifestación "pacífica y ejemplar" acabe con "personas heridas, entre ellas un fotoperiodista".

Reclaman una reunión con Prohens

En su comunicado también piden una reunión con la presidenta del Govern, Marga Prohens. Añaden que no puede contribuir atribuyendo la situación actual exclusivamente a las decisiones de "gobiernos anteriores". "Su Ejecutivo ha impulsado un conjunto de normas que profundizan el mismo modelo que ha conduncido Mallorca al escenario actual de colapso".

Destacan medidas concretas:

Ley de Simplificación Administrativa. Ley 7/2024:

– Decreto-ley 3/2025, sobre medidas urgentes para la adquisición de terrenos mediante proyectos residenciales estratégicos en el municipio de Palma. (en combinación con la Ley 7/2024 y la Ley 4/2025)

– Ley de Proyectos Residenciales Estratégicos. Ley 4/2025: permite la construcción de viviendas en terrenos sin urbanizar y sin servicios previos en municipios de más de 20 000 habitantes, así como en terrenos urbanos y urbanizables en municipios de más de 10 000 habitantes.

– Ley 4/2026, de 11 de junio, de medidas urgentes para acelerar los proyectos estratégicos que contribuyen a la transformación económica de las Islas Baleares y otras medidas de simplificación y racionalización administrativa.

Piden, de esta manera, que Prohens no ignore las reclamaciones masivas y mayoritarias del domingo: "Pedimos que rectifique, que derogue las leyes e impulse políticas valientes que afronten las causas reales del colapso que padece la isla".