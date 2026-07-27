Los hoteleros de Mallorca lamentan "los episodios finales que empañaron" la manifestación contra la saturación turística

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) considera que la multitudinaria manifestación contra la saturación turística de este domingo es un reflejo de las "inquietudes sociales que deben ser escuchadas con atención, respeto y responsabilidad". Claman porque se rebaje la polarización para "compatibilizar el bienestar" de los residentes con el liderazgo turístico, a la vez que lamentan "los episodios finales que empañaron" la protesta. Los hoteleros resaltan "el talante mayoritario" de civismo en la protesta que recorrió las calles de Palma.

Advierten, a través de un comunicado difundido la tarde de este lunes, que es "el momento de actuar" sobre las preocupaciones ciudadanas como "el acceso a la vivienda, la movilidad, la presión sobre los recursos, la calidad de vida o el modelo de desarrollo", preocupaciones "legítimas" que "requieren respuestas estructurales". Esta manifestación contra la masificación en Mallorca el tercer y de mayor dimensión "debe ser un punto de inflexión".

La respuesta de la FEHM tras la celebración de la manifestación contrasta con el silencio de la CAEB, la gran patronal de Baleares ha declinado hacer valoraciones tras su manifiesto de la semana pasada en el que entre otros puntos defendieron la actuación policial como proporcionada ante la detención de las activistas de Santa Maria por sus pintadas contra inmobiliarias de la localidad. Voces del sector han mostrado su inquietud ante los acontecimientos violentos de ayer y el eco de las cargas policiales en los medios internacionales tras un año en el que había reinado la tranquilidad en las noticias sobre las islas

"Es el momento de trabajar conjuntamente y de rebajar la polarización. Baleares necesita consolidar una respuesta sustentada en el diálogo, la corresponsabilidad y la capacidad de alcanzar acuerdos duraderos, basados en datos y propuestas sólidas, que permitan compatibilizar el bienestar de los residentes con la prosperidad económica y el liderazgo turístico de nuestras islas. Es preciso resolver, invertir y evidenciar resultados", continua la FEHM en su nota de prensa.

"Recordamos que muchos de los retos, que siguen ocupando el debate público, llevan años formando parte de nuestras propuestas", avisan. "Hemos reclamado reiteradamente una mejor gestión del destino, una planificación territorial coherente y vertebradora, políticas de movilidad multimodal adaptadas a la realidad insular, gestión eficiente de los recursos, evaluación objetiva y rigurosa de la capacidad de carga por islas, mayor agilidad administrativa, ordenación clara de los distintos usos del territorio y, en definitiva, operar sobre la oferta turística para incidir sobre la demanda", prosiguen. "Son cuestiones que afectan a la sociedad y que también condicionan la competitividad de todo el tejido empresarial", acotan.

Decrecimiento turístico

"Reducir el debate público al decrecimiento turístico no solucionará el conjunto de déficits identificados", defienden los hoteleros ante el clamor social que exige la reducción de las plazas turísticas o la contención en la capacidad aérea. "El alcance es mucho más amplio, debe despojarse de intereses políticos y bajar el nivel de crispación que tensiona la convivencia y polariza las posiciones", defienden desde la FEHM.

"Las plazas hoteleras han crecido un 6 %, mientras que las plazas de alquiler vacacional lo han hecho un 176 %", advierten los hoteleros

Los hoteleros vuelven a arremeter contra el crecimiento desbocado del alquiler vacacional. "Los datos oficiales de la conselleria de Turismo muestran que, durante los últimos doce años, las plazas hoteleras han crecido en torno a un 6 %, mientras que las plazas de alquiler vacacional lo han hecho un 176 %, para a renglón seguido afirmar que e"l principal cambio estructural del modelo no se ha producido en el alojamiento hotelero, sino en la expansión explosiva de otras modalidades del parque residencial. Tanto la manifestación de este año como las dos anteriores ya pusieron el foco sobre este punto", subrayan.

Contra el alquiler vacacional

La FEHM reitera su defensa de preservar los usos urbanísticos en la vivienda y considera "imprescindible revisar el exceso de plazas que, ante la actual emergencia habitacional y el profundo cambio del contexto social y territorial, deberían haber desaparecido". "La erradicación de la oferta ilegal es uno de los cometidos prioritarios en los que hay que centrar grandes recursos y esfuerzos para eliminar sobrecarga", advierte en un reclamo al Govern y el Consell subrayando que todavía queda mucho por hacer en Mallorca y el resto de Baleares.

Los hoteleros también hacen hincapié en que el archipiélago necesita políticas que favorezcan la diversificación económica: "No se trata de sustituir al turismo, sino de complementarlo con nuevas actividades que generen oportunidades, impulsen la innovación, aumenten la productividad y refuercen la resiliencia de nuestra economía".

"La erradicación" de la oferta ilegal es un cometido prioritaio" que requiere "centrar grandes recursos y esfuerzos", advierten al Govern y el Consell

La FEHM deja para casi el final su alusión a las cargas policiales con las que terminó la manifestación en Palma. Por un lado, resalta "el comportamiento respetuoso de los asistentes". "Lo vivido en los días precedentes –apuntan sin hacer mención de la detención de las dos jóvenes activistas de Santa Maria– provocó un llamamiento de múltiples colectivos y administraciones para que imperara el civismo". Y así ese fue "el talante mayoritario, por lo que lamentamos los episodios finales que empañaron el buen discurrir de la jornada".

Baleares es "una tierra abierta en la que recibimos hospitalariamente a las personas que nos eligen para disfrutar de nuestras islas, igual que agradecemos el respeto y buen trato cuando somos nosotros los turistas que viajamos a otros destinos, muchos de ellos con circunstancias parecidas a las nuestras. Ese respeto mutuo debe seguir siendo la base de la convivencia y del modelo de sociedad que queremos", piden los hoteleros.

"El reto de Baleares no es elegir entre turismo sí o turismo no", reflexionan los empresarios. "El reto es gestionar mejor el destino, planificar con visión, tomar decisiones valientes y trabajar unidos para preservar la calidad de vida de los residentes, la competitividad de las empresas y el bienestar de las generaciones futuras. No es momento para proseguir alargando polémicas y enfrentamientos, sino que es el momento de ponernos manos a la obra", concluyen.