El Govern homenajea a Jaume I con un vídeo conmemorativo en el 750º aniversario de su muerte

La Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes del Govern ha lanzado este lunes un vídeo de animación conmemorativo con motivo del 750º aniversario de la muerte del rey Jaume I el Conquistador (27 de julio de 1276), "una de las figuras más transcendentales de la historia del archipiélago y un verdadero mito fundacional" de las Islas.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, con esta iniciativa se pretende rendir homenaje a la memoria del monarca que "no solo encabezó la conquista de Mallorca en 1229, sino que, a través de su última voluntad testamentaria, dio origen y entidad jurídica, política e institucional propia al Reino de Mallorca".

La pieza repasa la parte legendaria de su figura, con motivo de que este lunes se cumplen 750 años de su muerte, destacando su papel como articulador del territorio y el impacto de "un legado que perdura en la identidad, cultura e instituciones" de Baleares.

La Conselleria ha remarcado la importancia de utilizar nuevos formatos audiovisuales para difundir y preservar el conocimiento de la historia de manera accesible para las generaciones presentes y futuras. En este sentido, ha anunciado que está trabajando en la planificación de los actos institucionales y culturales que conmemorarán en 2029 el 800º aniversario de la conquista de Mallorca.