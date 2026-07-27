El Govern homenajea a Jaume I con un vídeo conmemorativo en el 750º aniversario de su muerte
La pieza invita a conocer el legado histórico y legendario del monarca y su huella en la memoria colectiva de Baleares
La Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes del Govern ha lanzado este lunes un vídeo de animación conmemorativo con motivo del 750º aniversario de la muerte del rey Jaume I el Conquistador (27 de julio de 1276), "una de las figuras más transcendentales de la historia del archipiélago y un verdadero mito fundacional" de las Islas.
Según ha informado la Conselleria en un comunicado, con esta iniciativa se pretende rendir homenaje a la memoria del monarca que "no solo encabezó la conquista de Mallorca en 1229, sino que, a través de su última voluntad testamentaria, dio origen y entidad jurídica, política e institucional propia al Reino de Mallorca".
La pieza repasa la parte legendaria de su figura, con motivo de que este lunes se cumplen 750 años de su muerte, destacando su papel como articulador del territorio y el impacto de "un legado que perdura en la identidad, cultura e instituciones" de Baleares.
La Conselleria ha remarcado la importancia de utilizar nuevos formatos audiovisuales para difundir y preservar el conocimiento de la historia de manera accesible para las generaciones presentes y futuras. En este sentido, ha anunciado que está trabajando en la planificación de los actos institucionales y culturales que conmemorarán en 2029 el 800º aniversario de la conquista de Mallorca.
- Restaurantes de la Serra de Tramuntana cancelan reservas por las restricciones el día del eclipse en Mallorca: “Hemos anulado nuestro evento”
- El jefe de la Guardia Civil en Baleares, sobre la detención de las activistas de Santa Maria: 'No veo ningún tipo de desproporción; la considero absolutamente adecuada
- Fin de una era: Las hoteleras mallorquinas salen de Cuba con una deuda que lastra sobre todo a Iberostar
- Mallorca afronta un martes de calor extremo: aviso naranja y temperaturas de hasta 39 grados
- El abogado de las activistas de Santa Maria acusa al jefe de la Guardia Civil de 'mentir' sobre el registro domiciliario: 'No se merece dirigir el cuerpo en Baleares
- De rozar los 40 grados al final de la ola de calor: así cambiará el tiempo en Mallorca
- Decenas de miles de personas vuelven a tomar Palma para exigir límites al turismo en Mallorca
- Salida de Cuba de las hoteleras mallorquinas: Fin a la era liderada por el pionero Gabriel Escarrer