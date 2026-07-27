El diputado de Més Vicenç Vidal denuncia que el jefe del operativo policial del 26J se negó a recibirle cuando intentaba rebajar la tensión

El diputado de Més per Mallorca en el Congreso, Vicenç Vidal, ha denunciado que no pudo hablar con el máximo responsable del operativo de la Policía Nacional desplegado este domingo en Palma tras la manifestación contra la masificación turística, pese a haberse identificado como diputado y haber solicitado un interlocutor para conocer qué estaba ocurriendo y tratar de rebajar la tensión.

Vidal se encontraba entre las numerosas personas que no habían podido acceder a Ses Voltes al término de la marcha y, según relata, ya se disponía a abandonar la zona cuando otros asistentes le avisaron de que se habían producido las primeras cargas policiales. "Ya me iba y, de repente, me llamaron los compañeros porque se habían producido las primeras cargas. Volví inmediatamente", explica.

Mientras bajaba hacia el Born, asegura que vio entrar vehículos de la Policía Nacional hacia la zona y decidió telefonear al delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez. "Le llamé diciéndole: ‘¿Qué puñetas estáis haciendo?’", recuerda. El diputado se dirigió después hacia el lugar donde estaban siendo atendidos los heridos por los servicios sanitarios. Fue entonces, según su versión, cuando trató de contactar directamente con el responsable policial del dispositivo. "Me identifiqué como diputado y dije que quería hablar con el máximo responsable del operativo para rebajar la situación, porque se estaban pasando", sostiene.

Su petición, asegura, no prosperó. Vidal explica que inicialmente recibió como respuesta un "no te entiendo", por lo que repitió su solicitud en castellano. "Insistimos. La organización tampoco pudo contactar" con el responsable del operativo, afirma.

Vidal considera especialmente grave que ni siquiera su condición de representante público sirviera para establecer una interlocución con los responsables policiales en un momento de tensión. "Me parece increíble. Yo hacía mi trabajo, que era representar a los ciudadanos, y me parece increíble que el jefe del dispositivo no se pusiera en contacto", señala.

La conversación con Alfonso Rodríguez

El diputado sí pudo hablar por teléfono con el delegado del Gobierno durante los incidentes. Según relata Vidal, pidió a Rodríguez que interviniera para detener la actuación policial y evitar que llegaran más agentes a la zona: "Pude hablar con Alfonso. Le decía que parasen, que no enviasen más Policía".

Vidal asegura que, en el transcurso de esa conversación, Rodríguez le reprochó sus declaraciones anteriores relacionadas con las activistas detenidas en Santa Maria. La conversación se produjo mientras Vidal permanecía en una zona en la que, según explica, continuaba la tensión con los agentes. "Y justo casi me dieron un porrazo", recuerda.

Vidal sostiene que decidió intentar ejercer de interlocutor precisamente por su condición de diputado y ante una actuación policial que percibía como muy violenta. "Intentamos, como la Policía estaba muy violenta, que yo hiciera de interlocutor, porque sabía que a mí no me detendrían", explica. Sin embargo, insiste, el responsable del dispositivo "no nos quiso recibir".

Información sobre heridos y detenidos

Además de tratar de rebajar la tensión, Vidal explica que permaneció en la zona para conseguir información sobre las personas heridas y averiguar si se habían producido detenciones, tanto para conocer la situación como para poder informar a sus familiares.

"A través de un contacto de Interior pudimos hacer llegar las ambulancias", relata. "Me identifiqué como diputado y nos interesaba saber quiénes eran los heridos para dar información a los familiares y saber si había detenidos". El diputado permaneció en la zona hasta aproximadamente la una y media de la madrugada, cuando se marcharon las ambulancias. Recuerda también que una joven que era doctora colaboró en la atención a los heridos mientras se insistía en que abandonaran el lugar.

Vidal describe la actuación policial que presenció como una situación sin precedentes para él en Mallorca. “Demostraron un desconocimiento total de nuestra sociedad. Generaron un estrés muy grande entre la gente”, sostiene. El diputado compara lo ocurrido con situaciones que había presenciado anteriormente fuera de la isla: "Esto lo había vivido en Barcelona, en Madrid. Aquí, en Mallorca, no lo había vivido nunca".