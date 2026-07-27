Un detenido tras la manifestación contra la masificación turística en Palma
EFE
Una persona permanece detenida por la Policía Nacional por su participación en los incidentes registrados tras la manifestación contra la masificación turística celebrada en la tarde del domingo en Palma y las posteriores cargas policiales en las que sufrieron lesiones ocho manifestantes.
Así lo han confirmado fuentes policiales este lunes, en medio de la polémica política por la intervención policial después de una marcha por el centro de la capital balear en la que participaron unas 25.000 personas.
Peticiones de dimisión
Varias de las entidades convocantes y responsables políticos, incluido el diputado de Més per Mallorca en el Congreso Vicenç Vidal, han solicitado la dimisión del delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez.
Poco después de la medianoche, Rodríguez expresó en un mensaje en la red social X su "preocupación por los hechos posteriores a la manifestación", calificó de "inaceptables" las imágenes de los incidentes y anunció que pedirá explicaciones "para que se asuman las responsabilidades que hubiere".
Dos de las ocho personas atendidas por lesiones por los servicios sanitarios tras las cargas de los policías fueron trasladadas a un hospital con heridas leves.
Críticas a la actuación policial
Terraferida, una de las organizaciones convocantes de la manifestación con el lema 'Mallorca al límite', ha recriminado al delegado del Gobierno y a la Policía haber "puesto en peligro a miles de personas" con su "agresión" a manifestantes, periodistas e incluso turistas.
El sindicato STEI ha recriminado "la actitud violenta de la Policía Nacional", una respuesta "del todo desproporcionada" impropia de un sistema democrático".
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