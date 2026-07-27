Desconvocada la huelga del metal tras pactarse una subida salarial del 18 % en cuatro años

Las organizaciones sindicales UGT, CCOO y USO han desconvocado la huelga del sector del metal prevista a partir de este lunes tras alcanzar un acuerdo salarial con la patronal Febame que contempla un aumento salarial del 18 % en cuatro años.

El pacto se ha rubricado en la tarde del domingo en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares tras siete meses de negociaciones, según ha explicado en un comunicado la Federación Balear del Metal (Febame).

El acuerdo evita los paros convocados para los días 27, 28, 29 y 30 de julio y se materializará con subidas de los sueldos de los trabajadores del 5 % este mismo año, un 4,5 % tanto en 2027 como en 2028 y un 4 % en el ejercicio 2029.

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La patronal ha destacado al anunciar la desconvocatoria de los paros que la subida salarial es la más elevada de la negociación colectiva autonómica y se ha mostrado confiada en que garantizará la paz social en el sector del metal hasta finales de la década.