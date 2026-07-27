El delegado del Gobierno pedirá explicaciones por las actuaciones «inaceptables» en la marcha de Palma

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha anunciado que solicitará un informe exhaustivo sobre los incidentes registrados este domingo tras la manifestación contra la masificación turística en Palma, que dejaron ocho heridos entre cargas policiales y lanzamientos de objetos.

«Sigo con preocupación los hechos posteriores a la manifestación. Hay imágenes que son inaceptables», ha señalado Rodríguez en un mensaje publicado en X.

El delegado ha asegurado que pedirá explicaciones sobre las actuaciones llevadas a cabo para que «se asuman las responsabilidades que hubiere» y ha deseado una pronta recuperación a las personas heridas.

Delegación de Gobierno ha explicado este lunes que, además de este informe solicitado por Rodríguez, el delegado mantendrá un encuentro con el jefe superior de la Policía Nacional en Baleares, José Antonio Puebla, para analizar los hechos.

Peticiones de dimisión

Por su parte, el diputado de Sumar-Més en el Congreso, Vicenç Vidal, que estuvo presente en la protesta, ha exigido la dimisión inmediata de Rodríguez y ha calificado lo sucedido de «muy grave».

«No parecías estar preocupado, Alfonso, cuando hemos hablado. Volvemos a casa preocupados y muy enfadados, después de estar junto a los compañeros represaliados», ha respondido Vidal al delegado del Gobierno en la misma red social.

La coordinadora de Podemos en Baleares, Lucía Muñoz, también ha condenado las cargas policiales y ha reclamado responsabilidades políticas.

«La gente sale a la calle para defender sus derechos y denunciar una situación que hace tiempo que genera rabia e indignación. Y la respuesta son cargas contra los manifestantes», ha escrito Muñoz en redes sociales.

Juventudes Socialistas también se ha pronunciado sobre los hechos ocurridos en Ses Voltes y ha considerado que «las cargas policiales desproporcionadas no pueden ser la respuesta a una movilización pacífica».

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La organización ha defendido que «proteger el territorio y reclamar un modelo que ponga la vida en el centro es un derecho, no un problema».