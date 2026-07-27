El delegado del Gobierno descarta dimitir y apunta a la Policía: "Las cargas dependen del operativo policial que está ahí 'in situ'"

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha descartado este lunes presentar su dimisión tras las cargas policiales registradas al término de la manifestación contra la masificación turística celebrada este domingo en Palma y ha situado la responsabilidad sobre la actuación policial en el operativo desplegado por la Policía Nacional. "No es este delegado del Gobierno quien decide que haya una carga o no. Las cargas las decide el operativo policial", ha afirmado durante una comparecencia en la que, al mismo tiempo, ha considerado que algunas intervenciones fueron "desproporcionadas" y con un uso "innecesario" de la fuerza.

El delegado ha querido comenzar reivindicando el carácter "masivo" y "ejemplar" de la movilización, asegurando que compartía el diagnóstico expresado por los asistentes sobre la masificación turística, la destrucción del territorio y la crisis de la vivienda. "La de ayer fue una manifestación masiva y un éxito desde el punto de vista del comportamiento cívico que mostraron durante su desarrollo los participantes", ha señalado. "Refleja sin duda alguna que esta es una percepción ciudadana amplia y transversal". Asimismo, ha defendido de forma "incuestionable e incontestable" el derecho de manifestación y ha lamentado que los incidentes posteriores "empañen" el objetivo legítimo de la protesta.

"Las cargas policiales dependen del operativo policial que está ahí in situ. No es este delegado del Gobierno quien decide que haya una carga o no. Las cargas las decide el operativo policial y nosotros lo que estamos poniéndole en cuestión es que esa tipología de la carga, que esa actuación en algunos momentos, en alguna de esas cargas policiales, fuera desmedida, fuera con un empleo de violencia que seguramente no se ajustaba ante el riesgo que podían suponer esos manifestantes que ahí estaban y que las sufrieron", ha apuntado Rodríguez, antes de añadir que "nosotros evidentemente hacemos unas instrucciones generales y no estamos 'in situ' para tomar las decisiones concretas y puntuales de las decisiones operativas en ese instante. Eso depende de la autoridad policial que está trabajando".

"Mi primera impresión es que fueron desproporcionadas"

Pese a desvincularse de la decisión de ordenar las cargas, Rodríguez ha sido especialmente crítico con algunas de las actuaciones policiales captadas en vídeo y difundidas en redes sociales. Según ha explicado, ya la noche del domingo trasladó su preocupación al jefe superior de Policía en Baleares y este lunes mantuvo una reunión a primera hora para exigir informes detallados sobre lo ocurrido.

"Mi opinión es que se produjeron actuaciones violentas de algunos miembros del dispositivo policial en las que se empleó fuerza física contra personas que, aparentemente, no suponían una amenaza ni para la seguridad de los agentes ni para otras personas", ha afirmado.

El delegado ha trasladado además su "consternación" a las personas que resultaron heridas y les ha deseado una pronta recuperación. "Lamento lo sucedido", ha insistido, subrayando que las imágenes conocidas "generan preocupación" y apuntan a que algunos agentes "excedieron lo necesario".

Descarta dimitir

Preguntado expresamente por las peticiones de dimisión formuladas por los organizadores de la protesta y por dirigentes de MÉS per Mallorca, Rodríguez ha rechazado asumir responsabilidades políticas en este momento y ha defendido el trabajo realizado por la Delegación del Gobierno durante las semanas previas. "Que pidan mi dimisión está dentro de la protesta que puedan tener algunos responsables políticos", ha señalado.

El delegado ha explicado que durante los días anteriores había trasladado directrices de "contención", "calma" y respeto al derecho de manifestación para que la protesta pudiera desarrollarse "dentro de los parámetros de la tranquilidad". Sin embargo, ha insistido en que las decisiones concretas durante el dispositivo corresponden exclusivamente al mando policial desplegado sobre el terreno.

"En este momento dejo de pensar en mi dimisión y sigo pensando en el trabajo, como lo he hecho las semanas anteriores, como lo hice el mismo viernes, como lo hice el mismo domingo y como lo hice ayer por la tarde y noche, para intentar respetar el derecho de manifestación y que la actuación policial se ajuste justamente a la preservación de ese derecho", ha afirmado.

"Las cargas las decide el operativo policial"

Rodríguez ha reiterado en varias ocasiones que la Delegación del Gobierno fija únicamente directrices generales, mientras que la ejecución del dispositivo corresponde a los responsables policiales presentes en el lugar de los hechos. "Nosotros hacemos unas instrucciones generales y no estamos in situ para tomar las decisiones concretas y puntuales. Eso depende de la autoridad policial que está trabajando", ha explicado.

En este sentido, ha defendido que la actuación de la Delegación perseguía garantizar simultáneamente el derecho de manifestación y la seguridad ciudadana, aunque ha reconocido que si los informes concluyen que hubo actuaciones incorrectas "se verán en el momento oportuno las responsabilidades y quién tiene la competencia para adoptarlas".

Investigará posibles responsabilidades

El delegado ha confirmado que ha ordenado la elaboración de informes "con el mayor rigor y a la mayor brevedad" para determinar qué ocurrió durante los incidentes finales y si existieron excesos por parte de algunos agentes. Aunque ha evitado adelantar posibles sanciones o ceses, sí ha dejado claro que, si las investigaciones confirman actuaciones improcedentes, se adoptarán las medidas correspondientes. "Si de esos informes se derivase algún tipo de actuación que pueda suponer alguna sanción, se verá en el momento oportuno en qué consiste y quién tiene la responsabilidad de adoptarla", ha señalado.

Durante la comparecencia, Rodríguez también ha explicado que la Policía Nacional ya había advertido el viernes a los organizadores de que Ses Voltes podía resultar insuficiente para acoger el final de una manifestación de grandes dimensiones y había propuesto trasladar la lectura del manifiesto al Parc de la Mar.

Según ha relatado, el acceso al recinto fue limitado "únicamente por razones de seguridad y control de aforo". Asimismo, ha asegurado que el operativo le ha trasladado que no se utilizaron pelotas de goma, sino únicamente salvas sin proyectil y defensas reglamentarias, además de informar de que cuatro agentes resultaron heridos y de que se produjo lanzamiento de piedras durante los altercados finales. Pese a ello, ha reiterado que las imágenes conocidas siguen llevándole a pensar que algunas actuaciones policiales fueron "desproporcionadas" y deben ser analizadas con detalle.