Las cargas policiales de la mayor manifestación contra la saturación turística corren como la pólvora por Europa

Las imágenes y vídeos de la multitudinaria manifestación contra la saturación turística que recorrió este domingo las calles de Palma y el caótico final de la protesta con cargas policiales contra los manifestantes, un hecho tan inusual en la conocida como la isla de la calma, están dando la vuelta al mundo. Medios de comunicación internacionales, sobre todo de los dos principales países emisores de turistas, Alemania y Reino Unido, además de Francia o Suiza, entre otros, cubrieron en directo la protesta y en la jornada de ayer y este lunes recogen tanto la magnitud que alcanzó por un apoyo histórico por parte de la ciudadanía que exige poner límites al turismo como la violencia por parte de las fuerzas de seguridad contra manifestantes. Los hechos han corrido como la pólvora entre diferentes cabeceras llegando incluso a medios de Asia.

"Guerra de vacaciones Policías armados con porras disparan balas de goma contra los fanáticos antiturísticos después de que 25. 000 manifestantes «colapsaran las calles» de Mallorca, titula el sensacionalista The Sun. Tilda la imágenes de "enfrentamientos entre manifestantes y agentes armados" como "impactantes" tras la marcha por las "calles de la capital de Mallorca para protestar contra los turistas que acuden en masa a la isla". "Siete personas resultaron heridas, tres de ellas de gravedad, tras los enfrentamientos en las protestas contra el turismo en Palma", da cuenta el rotativo.

Por su parte The Independent muestra un vídeo con el texto: "Los residentes de la isla española de Mallorca se manifestaron el domingo 26 de julio contra el exceso de turismo en su isla. La iniciativa Menys Turisme, Mes Vida organizó la manifestación para luchar contra el impacto que el turismo de masas está teniendo actualmente en el coste de la vida de los habitantes locales".

The Sunday Guardian también informa sobre "las protestas en Mallorca: la policía, armada con porras, dispara balas de goma después de que 25 000 manifestantes colapsaran las calles de Mallorca [sic"]. "Según las informaciones, más de 25.000 manifestantes se reunieron para protestar contra el turismo excesivo, alegando que la afluencia masiva de visitantes está dificultando cada vez más la vida de los habitantes locales".

La DW alemana recoge que "miles de manifestantes salieron a las calles de Palma de Mallorca, uno de los destinos turísticos más populares de España, para participar en una manifestación masiva contra el exceso de turismo. Exigen cambios en un modelo turístico que, según ellos, está perjudicando a la isla española del Mediterráneo".

RTL, grupo de medios de comunicación de Europa con sede en Luxemburgo, bajo el titular de «Mallorca al límite», informa de que "Miles de personas se manifiestan contra el turismo de masas en Mallorca. Los manifestantes exigen que se limite el número de visitantes, alegando que el actual modelo turístico de la isla se ha vuelto insostenible".

El canal público France 24, cuando cada vez es más relevante el peso del turismo francés en Baleares, también se hace eco de la magnitud de la manifestación de este 26D.

En el Daily Express se informa también de la violencia en la protesta y de su gran afluencia. "La policía dispara balas de goma contra 75. 000 manifestantes durante la mayor marcha contra el turismo celebrada en Mallorca. Dos personas fueron detenidas, mientras que varias sufrieron heridas en la cabeza cuando la policía utilizó porras y disparó balas de goma".

"Los activistas están planeando ahora acciones directas contra los hoteles en un intento por ahuyentar a los turistas"

El medio digital de noticias GB News va más allá y asegura que "los activistas están planeando ahora acciones directas contra los hoteles en un intento por ahuyentar a los turistas. Las protestas contra el turismo degeneraron en violencia anoche en España, cuando la policía antidisturbios se enfrentó a manifestantes revoltosos.Más de 25 000 manifestantes salieron a las calles de Mallorca, alegando que la isla no puede hacer frente a más turistas.Los agentes de policía golpearon a personas de entre la multitud con porras, mientras que se vio a manifestantes enfurecidos saltando las vallas, lo que obligó a la policía a responder con más golpes".

Mientras en Alemania el prestigioso Der Spiegel recoge que "Unas 25 000 personas se manifiestan en Mallorca contra el turismo de masas. Alquileres desorbitados, atascos y ruido, además de la destrucción de la naturaleza: el turismo en Mallorca no solo tiene consecuencias positivas. Ahora, miles de personas han salido a la calle para manifestarse en contra". "El momento se eligió a propósito", advierte este medio. "Un año antes de las elecciones autonómicas en las Islas Baleares se quería expresar la opinión de la gente, declaró un portavoz de los organizadores ante los periodistas. La fecha se ha elegido deliberadamente teniendo en cuenta la actual temporada alta turística: finales de julio y principios de agosto se consideran las semanas con mayor afluencia de turistas en la isla balear".

"Alquileres desorbitados, atascos y ruido, además de la destrucción de la naturaleza", advierte el prestigioso Der Spiegel

También el alemán Die Zeit, con sede en Hamburgo, hace incapié en que esta "iniciativa ciudadana convocó manifestaciones por tercer año consecutivo. Consideran que Mallorca está al límite y quieren restringir el número de visitantes a las Islas Baleares".

SRF Media, la corporación de radio y televisión pública de Suiza en alemán titula su cobertura sobre la manifestación: "Heridos durante las protestas en Mallorca". Miles de personas han salido a las calles para protestar contra el turismo de masas". "Según informaron medios españoles –continúa– citando fuentes de los servicios de emergencia, al menos ocho manifestantes resultaron heridos en enfrentamientos con la policía. Dos de los heridos fueron trasladados al hospital".

El alcance y el fatal desenlace de la manifestación ha abierto encedidos debates en la redes sociales entre personajes con gran eco online. "Las protestas antiturismo de Mallorca estallan en violencia mientras los locales se enfrentan a la policía! ¡Feliz de evitar Mallorca! ¡Los negocios de hospitalidad cerrarán!", sostiene el radical Bob For A Full Brexit.

"25.000 personas en Mallorca contra el turismo masivo: escasez de vivienda, atascos, suciedad, ruido. Ira justificada, dirección equivocada. No fue el turista alemán quien construyó pocas casas, eso lo hicieron los gobernantes que ahora marchan en la manifestación", asegura Michael van der Galien.

En otros países, como en Suiza o incluso medios de Asia, como Asia One News de Singapur, han informado también profusamente sobre la protesta de Mallorca.