Barceló, la única marca hotelera entre las 30 más valiosas de España

Barceló Hotels & Resorts consolida su posicionamiento como una de las marcas españolas de referencia. Ha sido reconocida "un año más", como la marca hotelera más valiosa del país y se sitúa en el puesto 29 del ranking Brand Finance España 100 2026, convirtiéndose en la única marca hotelera presente entre las 30 marcas españolas con mayor valor, según informa este lunes la compañía mallorquina.

Según la última edición del informe elaborado por Brand Finance, el valor de marca de Barceló alcanza los 820 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 8,1 % respecto a 2025, lo que permite a la compañía escalar dos posiciones en esta clasificación y "reforzar su liderazgo en un contexto cada vez más competitivo, donde la fortaleza de las marcas se ha convertido en uno de los principales activos estratégicos para las compañías", destaca la hotelera.

"El reconocimiento pone de manifiesto la solidez de una marca que ha sabido evolucionar manteniendo intacta su esencia: ofrecer experiencias inspiradas en el destino, una hospitalidad auténtica y una propuesta de valor capaz de conectar con viajeros de todo el mundo", añade la compañía.

Además, Barceló Hotels & Resorts obtiene una calificación AA en Fortaleza de Marca, un indicador que analiza aspectos relacionados con la inversión en marca, la percepción de los distintos grupos de interés y el desempeño de la compañía en el mercado.

Este reconocimiento se suma a la posición alcanzada por Barceló Hotel Group en el informe Brand Finance Hotels 50 2026, donde ocupa el puesto 17 a nivel mundial, consolidándose como la cadena hotelera española mejor valorada en el ranking internacional.

Formar parte del top 30 de las marcas más valiosas de España supone "un hito relevante" para la compañía.