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Baleares deja atrás la tregua del calor y afronta una nueva subida de temperaturas hasta los 35 grados

La AEMET anticipa un ascenso progresivo de los termómetros durante los próximos días tras el reciente alivio térmico

Baleares deja atrás la tregua del calor

Baleares deja atrás la tregua del calor / GUILLEM BOSCH / DMA

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Duna Márquez

Mallorca dejará atrás el alivio térmico de los últimos días y volverá a notar el avance del calor a partir de esta semana. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las temperaturas subirán de forma progresiva hasta alcanzar los 35 grados el próximo sábado, después de unos días marcados por valores más suaves y algunas precipitaciones débiles.

La previsión de la AEMET apunta a que el ascenso será gradual. Las máximas pasarán de los 31 grados previstos para el inicio de semana a los 32 el miércoles, 33 el jueves y 34 el viernes. Las mínimas también irán aumentando, con noches cada vez más cálidas y temperaturas situadas entre los 22 y 23 durante la segunda mitad de la semana.

Mañana, estabilidad y temperaturas sin grandes cambios

Para este martes 28 de julio, la AEMET prevé en Mallorca un cielo poco nuboso o despejado, con temperaturas con pocos cambios respecto a las jornadas anteriores. En Palma, los termómetros oscilarán entre los 20 grados de mínima y los 31 de máxima.

El viento será flojo y variable, aunque durante la jornada podrían aparecer las habituales brisas costeras, que ayudarán a suavizar ligeramente el ambiente en las zonas próximas la litoral.

Pocas lluvias tras el episodio de inestabilidad

La subida de temperaturas llega después de los últimos coletazos de la ola de calor que afectó a la isla y de un episodio de mayor inestabilidad con avisos por tormentas. Sin embargo, las precipitaciones registradas han sido escasas y no han supuesto un cambio significativo en la situación de sequedad que arrastra Baleares.

Con la recuperación de la estabilidad atmosférica, el sol volverá a ser protagonista durante los próximos días y el ambiente será cada vez más cálido, aunque por ahora lejos de los valores extremos cercanos a los 40 grados registrados durante la pasada ola de calor.

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El calor ganará intensidad a partir de mitad de semana

La AEMET señala una tendencia clara al ascenso térmico conforme avance la semana. El aumento será más evidente a partir del miércoles y se intensificará de cara al fin de semana, cuando Mallorca volverá a vivir jornadas de calor intenso, especialmente durante las horas de calor centrales del día.

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