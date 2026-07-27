14 personas vulnerables completan una formación en electricidad y energías renovables en Mallorca gracias a la Fundación Endesa y Caritas

Fundación Endesa y Cáritas Diocesana de Mallorca han clausurado una nueva edición del curso de Electricidad y Energías Renovables, una iniciativa formativa dirigida a mejorar la empleabilidad de personas en situación de vulnerabilidad y con especiales dificultades de acceso al mercado laboral.

Un total de 14 personas, tres de ellas mujeres, han participado en esta acción formativa de 352 horas, que se ha desarrollado desde febrero hasta junio con la realización de 80 horas de prácticas no laborales en empresas del sector.

Las personas participantes han finalizado sus prácticas en las empresas colaboradoras y ya se ha producido un primer caso de inserción laboral: uno de los jóvenes que completó la formación y las prácticas ha sido contratado por la misma empresa en la que realizó este periodo. Las entidades prevén que en las próximas semanas se produzcan más incorporaciones.

La formación, que ha contado con la cofinanciación del programa europeo de Inclusión y Economía Social, Poises, ha contado también con la colaboración de la Asociación de Instaladores de Baleares (Asinem) en cuyas instalaciones se ha llevado a cabo parte de la formación programada principalmente vinculada al montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas, la aerotermia y la climatización eficiente del hogar.