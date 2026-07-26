El Rey interrumpe sus vacaciones en Mallorca para visitar a los afectados por el gran incendio en Madrid
Felipe VI y la Reina Letizia acudirán este domingo a Villamanta, donde se encuentran evacuados vecinos de varios municipios afectados por las llamas
Servimedia
Los Reyes interrumpen sus vacaciones en Mallorca para acudir este domingo, hacia las 12.30 horas, al polideportivo La Chopera del municipio madrileño de Villamanta, que acoge a vecinos evacuados de Villa del Prado, Aldea del Fresno y otros municipios del suroeste de la Comunidad de Madrid afectados por los incendios.
Así lo confirmaron fuentes de la Casa del Rey, que detallaron que durante la visita, Felipe VI y doña Letizia conocerán en persona "la situación de los afectados" y, además, mostrarán "su apoyo a las familias desplazadas" y agradecerán "la labor de los voluntarios que colaboran en las tareas de atención y asistencia". En esta visita estarán acompañados por el jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), teniente general Francisco Javier Marcos ; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Villamanta, Mariano Núñez.
Antes de desplazarse a esta localidad, y tras aterrizar en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, el Rey mantendrá una reunión en el Cuartel General de la UME sobre la situación de los incendios, en la que se realizarán conexiones telemáticas con distintos puntos en los que permanecen desplegados efectivos de esta unidad.
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