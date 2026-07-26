Los promotores de la manifestación esperan movilizar a miles de personas

Palma será hoy el escenario de una nueva manifestación contra la saturación turística marcada por la tensión social surgida a raíz de la detención de dos jóvenes activistas acusadas de vandalizar inmobiliarias. La protesta, convocada por la plataforma Menys Turisme, Més Vida, arrancará a las 19.00 horas en la plaza de Espanya y recorrerá las Avenidas hasta la plaza del Tubo, seguirá por las Ramblas y el Born y finalizará en Ses Voltes.

Allí los organizadores leerán un manifiesto y la artista Maria Hein cantará ‘La Balanguera’. La jornada, que se espera calurosa y a la que se recomienda llevar agua, paraguas y abanicos, se cerrará con las actuaciones de Nastallat y Sa Corrala. Son varias las manifestaciones contra el colapso turístico que se han producido en Mallorca en los últimos años, pero la de hoy llega envuelta en un ambiente de tensión social generado por la publicación de un manual de acción directa no violenta y la detención de dos activistas.

El documento compartido por Menys Turisme, Més Vida llamaba a realizar acciones no violentas contra la turistificación generada por alquileres turísticos, inmobiliarias o negocios «gentrificadores», supuestos responsables de un sistema económico que «ahoga» a la ciudadanía balear. Entre otras cuestiones, proponían «decorar» fachadas mediante pintadas o bloquear las cerraduras de apartamentos turísticos, siempre alerta de la presencia policial y usando vestimenta que dificulte la identificación.

Durante varios días provocó reacciones, muchas de ellas negativas, desde el ámbito político, empresarial y social. Incluso llegó a generar cierta división entre la plataforma y algunos de sus integrantes, como el GOB, Terraferida o CCOO, que se opusieron a cualquier forma de acción que comportara el uso de la violencia. La polémica escaló cuando, este mismo mes de julio, la Guardia Civil detuvo a dos activistas acusadas de vandalizar cinco inmobiliarias del municipio de Santa Maria, en las que realizaron pintadas, fracturaron vidrieras y bloquearon cerraduras.

El atestado remitido al juez, que decidió dejarlas en libertad, incluía vigilancias, requisa de objetos y análisis de teléfonos móviles al considerar que, además de haber cometido un delito de daños y otro contra el patrimonio, las jóvenes formaban parte de una organización criminal. En este caso, y aunque el jefe del Instituto Armado en Balears salió en defensa de una actuación policial que consideró proporcionada, tanto los movimientos sociales como los partidos de izquierdas se han posicionado del lado de las activistas.

La protesta, que llega unas semanas después de que miles de personas se unieran en Es Trenc en una cadena humana en defensa de los espacios naturales de Mallorca, tiene como principal reclamo un cambio en el rumbo del modelo socioeconómico de Balears.

No obstante, según explicaron desde Menys Turisme, Més Vida, las peticiones son tan extensas como variadas y van desde la reducción de las plazas turísticas hasta los cortes de agua a los grandes consumidores como los campos de golf o los hoteles.

Los manifestantes también exigirán prohibir la compra especulativa de viviendas por parte de no residentes y fondos de inversión, eliminar el alquiler vacacional, impulsar planes de movilidad sostenible, limitar el acceso a espacios naturales, multiplicar el importe de la tasa turística, destinar el suelo rústico a la agricultura o frenar la ampliación de los aeropuertos. De «mirar hacia otro lado», advirtieron, seguirán saliendo en las calles.

El portavoz del Govern, Antoni Costa, dijo que «entiende el malestar» de la ciudadanía. ««El Govern ha admitido que Balears ha tocado techo, que ha llegado al límite y no puede crecer más, por eso ha tomado medidas contundentes para evitar un mayor crecimiento pero una cosa es la contención y los límites y otra el decrecimiento», subrayó.