Precio de casa de inmobiliaria en Santa Maria: Más de un millón

Así comienza el domingo en que los mallorquines descubrirán en qué consiste ser una minoría. El despropósito del Gobierno del PSOE al sobreactuar contra un acto de gamberrismo ha legitimado una manifestación esquelética en el momento de su convocatoria. Los socialistas pueden desmentir lo anterior muy fácilmente, les basta con destituir al alto cargo responsable del desaguisado, con despacho abierto en Puerto Portals. Tranquilos, los desalojados del Govern que tuvo a Koldo como conseller con cartera robada y confidente máximo de Francina Armengol jamás reconocerían un error.

A propósito de la convocatoria callejera, estoy un poco desconectado de la realidad mallorquina, por lo que quizás me he perdido los manifiestos de la Obra Cultural Balear (que tiene delegación en Santa Maria) y de la Universitat de les Illes Balears (donde se licenciaron las jóvenes esposadas). Seguro que estas dignísimas instituciones ya han denunciado la desmesura policial contra mujeres mallorquinas y catalanistas, que han efectuado pintadas delictivas por amor errado a su tierra. Los intelectuales bonitos.

Los sucesos son muy aburridos, así que vamos con la gran pasión de la isla, comprar y vender casas. Tal vez la actividad llevada a cabo en Santa Maria por las cinco ‘Immobilien’ extranjeras y para extranjeros, protegidas policialmente con un celo admirable, pueda explicar los actos vandálicos de las ‘santamarieres’ descarriadas. Nos hemos centrado en la más poderosa de estas víctimas inmobiliarias, porque en verano restringimos el ímpetu laboral, hasta consignar los siguientes datos irrefutables:

Propiedades («Properties») totales en venta en Santa Maria en su catálogo: 24 casas.

Propiedades que cuestan más de un millón de euros: 17 casas.

Propiedades que cuestan más de dos millones: 15 casas.

Propiedades que cuestan más de cuatro millones: 9 casas.

Propiedades que cuestan más de cinco millones: 6 casas.

Propiedades que cuestan más de diez millones: 3 casas.

Por tanto, hasta una presidenta de la patronal balear puede entender que el precio de una casa normal de Inmobiliaria se eleva en Santa Maria por encima del millón de euros. Y sin embargo, las jóvenes del pueblo que dedicando la mitad de sueldo a la hipoteca lograrían una vivienda en ochenta años, se dedican a pintarrajear «Immobilien». Son insaciables.

Suerte que el atestado pone un poco de orden en el pueblo revolucionario de Santa Maria, y establece con literalidad que «resulta tremendamente llamativo el hecho de que esta persona en su domicilio tenga colgada una pancarta con el letrero «SOS RESIDENTS, STOP OVERTOURISME», confirmándose de esta manera sin lugar a género de dudas la actividad delictiva de esta persona». Colonial, sin duda, aunque «no perseguimos activistas».

En cuanto acabe la manifestación de hoy, se debe organizar una gran concentración a favor de las beneméritas «Immobilien» de Mallorca, que ponen casas humildes de diez millones al alcance de todos los mallorquines. Suerte que ahora gozan de una sobreprotección policial adicional, aunque sea en detrimento de los malditos nativos. (Aviso a cuñados: Ahórrense el topicazo de que «los suecoalemanes compran porque los mallorquines venden». La mayoría de vendedores ya son extranjeros., y la casi totalidad de compradores solo quieren especular con el suelo de Mallorca)..

El abogado más inteligente de Mallorca, que por supuesto es de derechas, me alerta de que «la desproporcionada actuación de la Guardia Civil en Santa Maria ha obligado a la presidenta de la Caeb a manifestarse, hasta en eso han fracasado». En el sermón de la patronal, hay que ser muy cínico o muy ignorante para comparar la situación de la vivienda en Mallorca con la vigente en Vigo o Burgos, y a Carmen Planas no le da para la excelsa filosofía de los perros griegos. Su ataque a las grafiteras veinteañeras de Santa Maria nos obliga a recordar que goza de un puesto en el consejo de Administración de Puertos a novecientos euros la sesión, también por gentileza del Govern Armengol/Koldo. Así es más fácil comprar casas.

El discurso de Planas está tan anticuado que todavía advierte de que en Mallorca «se vive del turismo», como si no hubiera otra fuente de riqueza imaginable. Tal vez pueda ilustrarnos sobre los medios de subsistencia de comunidades como Aragón, la Rioja o Navarra, por citar solo a tres de las ocho que figuran por delante de Balears en el ranking estatal de riqueza.

En fin, recuerde dónde leyó antes que Trump sí sabe tratar a los hoteleros mallorquines como debió hacer una izquierda en condiciones. Y recuerde dónde leyó antes que «El Govern tortura al pasaje mallorquín de la línea Can Picafort-Palma». El Ejecutivo de PP/Vox ha reaccionado y ha intentado corregirse, algo que nunca hubiera hecho un Consolat de la izquierda infalible.

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