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La Policía Nacional carga contra los manifestantes de la protesta contra la saturación turística en Mallorca y alcanza a varios turistas

La Policía cargó contra algunos manifestantes cuyo único "delito" fue estar grabando su actuación. Porra en mano, los agentes fueron repartiendo golpes a quienes encontraban a su paso

VÍDEO | La Policía Nacional agrede a los manifestantes de la protesta contra la saturación turística

VÍDEO | La Policía Nacional agrede a los manifestantes de la protesta contra la saturación turística

César Mateu

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Pere Morell

César Mateu

Palma

La Policía Nacional ha cargado contra los manifestantes de la protesta contra la saturación turística. Después de que la Policía Nacional cerrara los accesos a Ses Voltes con el recinto medio vacío, impidiendo que mucha gente pudiera escuchar el manifiesto de la manifestación, empezó la tensión, que ha ido creciendo a medida que han ido pasando las horas.

El gran despliegue policial, el lanzamiento de algún objeto y algunos gritos fueron suficientes para la carga policial, que acabó con algunos heridos y brechas en la cabeza.

La Policía cargó contra algunos manifestantes cuyo único "delito" fue estar grabando su actuación. Porra en mano, los agentes fueron repartiendo golpes a quienes encontraban a su paso.

VÍDEO | Imágenes de la Policía Nacional cargando contra los manifestantes de la protesta contra la masificación turística en Mallorca

VÍDEO | Imágenes de la Policía Nacional cargando contra los manifestantes de la protesta contra la masificación turística en Mallorca

A la Policía se le fue la mano y llegó a alcanzar a varios turistas con las pelotas de goma en uno de los momentos álgidos.

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La manifestación contra la saturación turística, que ha superado con creces a las dos anteriores, ha sido cifrada en 25.000 personas por parte de la Policía Nacional y en 70.000 por parte de los organizadores.

TEMAS

  • Policía Nacional
  • saturación turística
  • Mallorca
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