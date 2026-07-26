La Policía Nacional carga contra los manifestantes de la protesta contra la saturación turística en Mallorca y alcanza a varios turistas

La Policía Nacional ha cargado contra los manifestantes de la protesta contra la saturación turística. Después de que la Policía Nacional cerrara los accesos a Ses Voltes con el recinto medio vacío, impidiendo que mucha gente pudiera escuchar el manifiesto de la manifestación, empezó la tensión, que ha ido creciendo a medida que han ido pasando las horas.

El gran despliegue policial, el lanzamiento de algún objeto y algunos gritos fueron suficientes para la carga policial, que acabó con algunos heridos y brechas en la cabeza.

La Policía cargó contra algunos manifestantes cuyo único "delito" fue estar grabando su actuación. Porra en mano, los agentes fueron repartiendo golpes a quienes encontraban a su paso.

A la Policía se le fue la mano y llegó a alcanzar a varios turistas con las pelotas de goma en uno de los momentos álgidos.

La manifestación contra la saturación turística, que ha superado con creces a las dos anteriores, ha sido cifrada en 25.000 personas por parte de la Policía Nacional y en 70.000 por parte de los organizadores.