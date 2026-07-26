Decenas de miles de personas vuelven a tomar Palma para exigir límites al turismo en Mallorca
La manifestación ha arrancado a las 19.00 horas en la plaza de Espanya y recorre las Avenidas hasta la plaza del Tubo. Desde allí continuará por las Ramblas y el Born para finalizar en Ses Voltes
Miles de personas recorren a estas horas las calles de Palma en protesta contra la saturación turística. Dos años después de que las primeras grandes protestas situaran la masificación en el centro del debate político. Los mallorquines vuelven a reclamar límites a un modelo al que responsabilizan de la imposibilidad de acceder a una vivienda y de la constante sensación de embotellamiento que aprisiona y agobia la isla.
Antes del inicio de la manifestación, el portavoz de Menys Tursime, Més Vida, Dani Comas, ha hecho unas declaraciones a los medios: "Esperamos reunir miles de personas hoy para denunciar el modelo económico de Mallorca, justo en este momento en el que estamos batiendo todos los límites de saturación turística y que coincide con el último verano antes de las elecciones". Con el lema 'Mallorca al límit; menys turisme, més vida', Comas ha recordado que la "lucha hacia un decrecimiento" se hace "todos los días" y ha animado a la ciudadanía ha participar en la manifestacción del 8 de agosto en Sóller.
Las lluvias matinales han refrescado la protesta, convocada por la plataforma Menys Turisme, Més Vida. La manifestación ha arrancado a las 19.00 horas en la plaza de Espanya y recorre las Avenidas hasta la plaza del Tubo. Desde allí continuará por las Ramblas y el Born para finalizar en Ses Voltes.
Allí los organizadores leerán un manifiesto y la artista Maria Hein cantará ‘La Balanguera’. La jornada, se cerrará con las actuaciones de Nastallat y Sa Corrala.
La isla sigue batiendo récords de turismo a pesar de dos años de protestas contra la masificación y de los discursos de contención y comprensión por parte del Govern. Además, la protesta llega marcada por dos episodios recientes. Por un lado, la difusión por parte de Menys Turisme, Més Vida de un documento en el que defiende la "acción directa no violenta" contra negocios vinculados al turismo. Por otro, la detención de dos activistas veinteañeras acusadas de vandalizar varios inmuebles en Santa Maria, cuyas imágenes esposadas dieron la vuelta a Mallorca.
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