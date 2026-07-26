Instalan ocho nidos artificiales para favorecer la recuperación del águila pescadora en Baleares

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha instalado ocho nidos artificiales destinados a favorecer la nidificación y la recuperación del águila pescadora (Pandion haliaetus) en Baleares.

Cuatro están ubicados en Formentera, dos en Eivissa y otros tantos en Mallorca, ha informado el departamento que dirige el conseller Joan Simonet en un comunicado.

Esta actuación forma parte de las medidas de conservación impulsadas para reforzar la población reproductora de una de las aves rapaces más emblemáticas del archipiélago y se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea mediante los fondos Next Generation EU.

"El águila pescadora es uno de los grandes símbolos de nuestro patrimonio natural y, a pesar de la recuperación experimentada durante los últimos años, continúa catalogada como vulnerable en el archipiélago, y con problemas de conservación sobre todo en la isla de Mallorca", ha explicado Simonet.

Las ocho ubicaciones definitivas fueron seleccionadas por los técnicos de la Conselleria a partir de las propuestas y conclusiones del estudio elaborado por el GOB. Este estudio previo analizó antiguos nidos conocidos de la especie, así como emplazamientos de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera donde la toponimia indicaba la presencia de puntos de nidificación.

Con esta finalidad, se llevó a cabo una revisión de todo el archivo histórico y una recopilación de localidades conocidas de reproducción histórica de la especie en las Islas. Posteriormente, para la selección de las ubicaciones se tuvieron en cuenta criterios como la morfología del terreno, la tranquilidad del entorno, la idoneidad para la nidificación de la especie y la viabilidad técnica de las intervenciones.

Los trabajos se ejecutaron entre los meses de abril y mayo de 2026 en distintos puntos del litoral de Mallorca, Eivissa y Formentera. Las estructuras permanentes se han instalado en cuevas, salientes y zonas protegidas de acantilados seleccionadas por los técnicos responsables, con el objetivo de ofrecer espacios seguros y adecuados para la reproducción de la especie.

Los nidos se han construido con cestas de mimbre, bases de madera de tablero marino y sistemas de anclaje especialmente adaptados a las condiciones del litoral balear. Para favorecer su integración paisajística y reproducir al máximo la estructura de los nidos naturales del águila pescadora, se han incorporado ramas y restos de posidonia como acabado final.

Seguimiento y conservación

El águila pescadora es una de las aves rapaces más singulares del litoral balear y una especie especialmente sensible a las molestias durante el período reproductor.

La persecución directa, el expolio de los nidos, la electrocución, la urbanización del litoral y la degradación de los hábitats provocaron un fuerte declive de sus poblaciones a lo largo del siglo XX, lo que motivó su catalogación como vulnerable.

Por ello, el Govern desarrolla diferentes programas de seguimiento, conservación y gestión para favorecer su recuperación, con actuaciones orientadas tanto a la protección de los ejemplares como a la mejora de los espacios de nidificación.

Los últimos datos de seguimiento confirman en general una evolución favorable de la población reproductora de la especie en Baleares, aunque los ejemplares reproductores de Mallorca sufren algún tipo de interferencia en la época reproductora, ya sea por molestias humanas o por dificultades en la obtención del alimento.

Durante la campaña de 2025, en Mallorca se detectaron 11 parejas territoriales, de las cuales ocho realizaron puesta y cinco se reprodujeron con éxito, con un total de 11 pollos. En el parque nacional de Cabrera se localizaron cinco parejas territoriales, tres de las cuales criaron con éxito y sacaron adelante cuatro pollos.

En Menorca se registraron cuatro parejas territoriales. Todas iniciaron la reproducción y tres consiguieron completarla con éxito, con un total de seis pollos volados.

En Eivissa, el éxito reproductor también experimentó una mejora significativa, con tres parejas que criaron con éxito y cuatro pollos volados, uno más que el año anterior, cuando solo una pareja realizó una puesta y no prosperó ningún pollo. En Formentera no se detecta nidificación de la especie desde los años 60.

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"Los datos confirman que las políticas de conservación dan resultados, pero también ponen de manifiesto que seguimos hablando de una población reducida y vulnerable. Por ello, es imprescindible continuar invirtiendo en actuaciones que mejoren las condiciones de reproducción de la especie, protejan sus hábitats y garanticen que esta tendencia positiva se consolide en los próximos años", ha concluido el conseller.