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El humo y el olor de los incendios del sudoeste de Francia y la Península llega a Mallorca y Menorca

Se trata de un fenómeno asociado a las condiciones meteorológicas de este domingo en el archipiélago

El humo de los incendios en la Península es visible desde el satélite Meteosat de la AEMET.

El humo de los incendios en la Península es visible desde el satélite Meteosat de la AEMET. / AEMET

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PALMA

El humo y el olor de los incendios del sudoeste de Francia y de la Península han llegado hasta Mallorca y Menorca. Se trata de un fenómeno asociado a las condiciones meteorológicas de este domingo en el archipiélago, según han informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El olor a quemado proveniente de los incendios de la Península y de Francia se ha podido sentir en determinados puntos de Mallorca y de Menorca. En algunas zonas de esta segunda isla también el humo también se ha podido observar.

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