El humo y el olor de los incendios del sudoeste de Francia y la Península llega a Mallorca y Menorca
Se trata de un fenómeno asociado a las condiciones meteorológicas de este domingo en el archipiélago
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PALMA
El humo y el olor de los incendios del sudoeste de Francia y de la Península han llegado hasta Mallorca y Menorca. Se trata de un fenómeno asociado a las condiciones meteorológicas de este domingo en el archipiélago, según han informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
El olor a quemado proveniente de los incendios de la Península y de Francia se ha podido sentir en determinados puntos de Mallorca y de Menorca. En algunas zonas de esta segunda isla también el humo también se ha podido observar.
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