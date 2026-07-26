El humo y el olor de los incendios del sudoeste de Francia y la Península llega a Mallorca y Menorca

El humo y el olor de los incendios del sudoeste de Francia y de la Península han llegado hasta Mallorca y Menorca. Se trata de un fenómeno asociado a las condiciones meteorológicas de este domingo en el archipiélago, según han informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El olor a quemado proveniente de los incendios de la Península y de Francia se ha podido sentir en determinados puntos de Mallorca y de Menorca. En algunas zonas de esta segunda isla también el humo también se ha podido observar.