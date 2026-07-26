Fin de una era: Las hoteleras mallorquinas salen de Cuba con una deuda que lastra sobre todo a Iberostar

«Llevamos todos mucho tiempo sin cobrar los fees en Cuba», dice Simón Pedro Barceló. El copresidente y consejero delegado del grupo mallorquín reconoce que para su compañía la estampida que han provocado las presiones de la Administración Trump a las hoteleras españolas, bajo la amenaza de «sanciones secundarias» a las empresas extranjera que continuaran su relación con los conglomerados cubanos a cargo de la industria turística «no es un tema relevante. No soy el más relevante ni el más afectado». Los Barceló mantenían un par de establecimientos, uno de ellos ya estaba cerrado. Llegaron a tener «cuatro o cinco».

Meliá ha abandonado su operativa en Cuba, igual que Iberostar, la segunda cadena, y Barceló, con dos hoteles. / DM

Otro cantar se presenta para los dos grandes hoteleras mallorquinas presentes en la isla. La pionera en llegar al país, Meliá, con 34 hoteles, e Iberostar, con una veintena, verán fuertemente lastradas sus finanzas. La cotizada Meliá, más allá de la deuda con el Estado cubano, se enfrentaba al riesgo bursátil que suponen las sanciones del Departamento de Estado de Estados Unidos al Ministerio de Turismo y Gaesa, el conglomerado empresarial cubano controlado por el ejército, y sus consecuencias en clave financiera para una multinacional. Sin embargo, a pesar de ser la que gestionaba más establecimientos no se la señala como la más perjudicada. «Entró en los mejores años y en los últimos no ha invertido, además de que recuperó lo que invirtió al principio». Al contrario que la hotelera de Miguel Fluxá. «Ha invertido mucho en la última década. No tiene nada que ver la situación de una con la de la otra», advierten fuentes conocedoras del sector.

Restricciones financieras

Lo que ha provocado la gran estampida de las hoteleras con el endurecimiento de las sanciones estadounidenses —además de la debacle del turismo en un país que enfrenta una crisis humanitaria sin precedentes— han sido las consecuencias a las que se arriesgaban de seguir su relación con el Estado cubano, como ser vetadas en el sistema financiero estadounidense o en sus relaciones con entidades del país y enfrentar restricciones para sus operaciones en dólares. Un drama para multinacionales como Meliá o Iberostar, esta última desde 2022 tiene una alianza comercial con IHG Hotels & Resorts, que cotiza en la bolsa de Londres y Nueva York.

Miguel Fluxá "ha invertido mucho en la última década, no tiene nada que ver su situación con la de Meliá"

Desde la hotelera que lidera Gabriel Escarrer se declina dar declaraciones más allá de lo que se comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el martes: su filial portuguesa cesaba desde el 24 de julio sus servicios de gestión y comercialización hotelera en Cuba. Como empresa cotizada se reserva a dar más información hasta la presentación de sus resultados semestrales el próximo 30 de julio. Para Meliá su operativa en Cuba ha llegado a representar entre un 8 y un 15 % de su ebitda en algunos ejercicios.

Imagen del Meliá Cohiba, en La Habana, en el barrio de el Vedado. / DM

Iberostar también prefiere mantener un perfil bajo. Esta semana confirmaba que ya no opera ni comercializa ningún hotel en Cuba, mientras sigue apoyando a sus equipos y mantiene su compromiso con el futuro del país. Ese compromiso había llegado al punto de que estaba haciendo inversiones al 50 % o incluso más allá con el régimen comunista, señalan fuentes del sector. «Prestaba dinero al Estado cubano en los hoteles que les entregaban en gestión y no lo ha recuperado».

El Iberostar Selection La Habana conocido com la Torre K-23 tiene 594 habitaciones. / DM

A pesar de la debacle turística en Cuba —de los 4,7 millones de turistas de 2018, año récord, pasó a 1,8 millones en 2025 y 359.500 hasta mayo de este año—, las autoridades han seguido apostando a la desesperada por la construcción de nuevos hoteles. Uno de los recientes, el Iberostar Selection La Habana, es un rascacielos de 42 pisos, el más alto del país, y 594 habitaciones, con una inversión de al menos 200 millones de dólares. Se inauguró en marzo del año pasado sin bombos ni platillos y en medio de polémica por los apagones y las penurias del pueblo cubano. Solo en 2018, la compañía de los Fluxá planeaba poner en marcha ocho nuevos hoteles. «Iberostar tenía otros negocios y también contratos de alquiler», apunta otra fuente.

Hermenegildo Altozano: "Hay o una combinación de política agresiva de EE UU y de una política timorata por parte de Madrid y Bruselas"

El abogado Hermenegildo Altozano, asesor de empresas españolas y extranjeras en Cuba, critica la ausencia de parte del Gobierno español y de la Unión Europea de «una decidida voluntad de protección de los intereses españoles y europeos». Con la ley Helms-Burton la UE aprobó «un reglamento con medidas de antídoto. Ahora se ha producido una combinación de política agresiva por parte de Estados Unidos y de una política timorata, de mirar hacia el otro lado», por parte de Madrid y Bruselas. «Las armas que tiene EE UU son muy poderosas. Si le dice a sus bancos que no va a permitir que financien a nadie que tenga operaciones con Cuba cualquier empresa se rinde».

Simón Pedro Barceló: «Si hay cambios y una posición distinta de EEUU no temo a que se abra el mercado»

Sobre lo que pueda pasar con el régimen cubano, y como afecte a su infraestructura turística ahora solo hay incógnitas. «Si hay un cambio de régimen y una posición distinta por parte de Estados Unidos —son necesarias las dos cosas— tendremos las mismas oportunidades que ya tenemos en el Caribe donde competimos con las cadenas americanas», reflexiona Barceló. «Ya les ganamos, o al menos no nos ganan, en el segmento vacacional. No tengo preocupación de que se abra el mercado. Allí las dificultades no han dejado de crecer, nunca fue un destino fácil, pero seguro que nos planteamos volver cuando las cosas cambien. Cuba lo tiene todo para luchar por el liderazgo en el Caribe».