Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
HOTELERAS MALLORQUINAS EN CUBAECLIPSE SOLAR EN MALLORCABARES CHINOS EN PALMAMANIFESTACIÓN 26JPRISIÓN POR CORTAR FRENOS DEL COCHE
instagramlinkedin

Enfrentamientos entre manifestantes y policías tras cortar el paso a ses Voltes

Algunos participantes en la marcha se quejaban de haber sido golpeados por los agentes

VÍDEO | Enfrentamiento entre manifestantes y policías tras cortar el paso a ses Voltes

VÍDEO | Enfrentamiento entre manifestantes y policías tras cortar el paso a ses Voltes

Redacción Digital

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

La multitudinaria manifestación contra la saturación turística que se ha celebrado esta tarde en Palma, y que habría congregado a decenas de miles de personas, se ha saldado con enfrentamientos entre los ciudadanos y la Policía, en medio de una situación de gran tensión. Los manifestante protestaban porque los agentes no les permitían el acceso al recinto de Ses Voltes, donde debería haber terminado la marcha, aunque no estaba lleno,. Varias personas se quejaban de haber sido golpeados por los agentes. Mientras los policías aducían motivos de seguridad para cerrar las entradas.

Esta situación ha desembocado en tensos enfrentamientos entre los manifestantes y los agentes. Algunos de los participantes en la protesta se han quejado de que habían sido golpeados por los policías.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Mallorca
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Restaurantes de la Serra de Tramuntana cancelan reservas por las restricciones el día del eclipse en Mallorca: “Hemos anulado nuestro evento”
  2. El jefe de la Guardia Civil en Baleares, sobre la detención de las activistas de Santa Maria: 'No veo ningún tipo de desproporción; la considero absolutamente adecuada
  3. Mallorca afronta un martes de calor extremo: aviso naranja y temperaturas de hasta 39 grados
  4. El abogado de las activistas de Santa Maria acusa al jefe de la Guardia Civil de 'mentir' sobre el registro domiciliario: 'No se merece dirigir el cuerpo en Baleares
  5. La tercera ola de calor del verano golpeará con fuerza Mallorca: estos serán los peores días y las zonas más afectadas
  6. De rozar los 40 grados al final de la ola de calor: así cambiará el tiempo en Mallorca
  7. El juez limita a un delito de daños la acusación contra las activistas detenidas en Santa Maria
  8. El ventilador con agua de Lidl de 12,99 euros para la ola de calor: 'Bajó 5 ºC mi habitación

Enfrentamientos entre manifestantes y policías tras cortar el paso a ses Voltes

Decenas de miles de personas vuelven a tomar Palma para exigir límites al turismo en Mallorca

Decenas de miles de personas vuelven a tomar Palma para exigir límites al turismo en Mallorca

El Rey interrumpe sus vacaciones en Mallorca para visitar a los afectados por el gran incendio en Madrid

El Rey interrumpe sus vacaciones en Mallorca para visitar a los afectados por el gran incendio en Madrid

El humo y el olor de los incendios del sudoeste de Francia y la Península llega a Mallorca y Menorca

El humo y el olor de los incendios del sudoeste de Francia y la Península llega a Mallorca y Menorca

Eclipse total de sol: así podrás observarlo de forma segura con Diario de Mallorca y Multiópticas

La alerta por lluvias y tormentas deja 200 vuelos retrasados y una quincena cancelados

La alerta por lluvias y tormentas deja 200 vuelos retrasados y una quincena cancelados

El Consell de Mallorca destina más de un millón de euros a la digitalización y ciberseguridad de los ayuntamientos

El Consell de Mallorca destina más de un millón de euros a la digitalización y ciberseguridad de los ayuntamientos

Instalan ocho nidos artificiales para favorecer la recuperación del águila pescadora en Baleares

Instalan ocho nidos artificiales para favorecer la recuperación del águila pescadora en Baleares
Tracking Pixel Contents