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Eclipse total de sol: así podrás observarlo de forma segura con Diario de Mallorca y Multiópticas
El eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026 será un acontecimiento astronómico único que podrá verse desde Mallorca. Para poder apreciarlo en toda su grandeza y con total seguridad, nada mejor que utilizar las gafas homolgadas que podrás conseguir por solo un euro con tu ejemplar del periódico gracias a Diario de Mallorca y Multiópticas.
Hace más de un siglo que no se puede ver un eclipse total de sol desde España ¿te lo vas a perder? Diario de Mallorca y Multiópticas quieren acompañarte en esta fecha tan especial ofreciéndote por solo un euro estas gafas que cumplen con la normativa de seguridad internacional y que cuentan con la Certificación / normativa: ISO 12312-2:2015
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