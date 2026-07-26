Los Clubes Náuticos de Mallorca se preparan para el eclipse: "La Bahía de Palma será uno de los lugares con mayor concentración de embarcaciones"

Vivir el eclipse desde el mar promete una experiencia difícilmente igualable para los amantes de la náutica. Sin nada que les impida ver los noventa segundos de oscuridad, con un horizonte despejado y en contacto con la naturaleza hay pocos lugares mejores para ver el fenómeno astronómico del siglo en Mallorca.

"Esperamos un aumento de la actividad"

Para que todo ocurra sin sobresaltos, dentro de la excepcionalidad de que habrá una gran afluencia marítima, los clubes náuticos de Mallorca se preparan con refuerzos de trabajadores, planificación y experiencia para que sus socios y amarristas salgan y vuelvan sin contratiempos. «No hay precedentes. No podemos hacer una evaluación precisa de la afluencia, aunque sí, esperamos que haya un aumento de la actividad», resume Eduardo Florit, capitán de puerto del Real Club Náutico de Palma.

Eduardo Florit, capitán de puerto del Real Club Náutico de Palma. / Real Club Náutico de Palma

Todos los clubes náuticos consultados coinciden en una idea: el eclipse será irrepetible, pero el mayor reto no será mirar al cielo, sino conseguir que quienes salgan a navegar no olviden que siguen gobernando una embarcación en una tarde en la que se espera un importante movimiento de barcos en el litoral mallorquín.

Dispositivo de seguridad marítimo

En paralelo y para evitar situaciones de riesgo, las administraciones han preparado un dispositivo con medidas preventivas, pero sin prohibiciones específicas. El director general de la Delegación del Gobierno en Baleares, Rubén Castro, anunció el jueves pasado que se intensificarán los controles para perseguir actividades ilegales, vigilar los excesos de aforo en las embarcaciones y garantizar el cumplimiento de la normativa con controles en los puertos y los clubes náuticos, además de vigilancia desde el aire con drones y helicópteros.

Sobre estas revisiones, Picó también señala que pueden reforzar la seguridad «siempre que se realicen con criterios claros y sin generar retenciones que puedan concentrar más las salidas».

Refuerzo en el Real Club Náutico de Palma

La incertidumbre sobre el número de embarcaciones que saldrán al mar es una de las principales incógnitas. «Hay bastante interés por salir a navegar ese día en una franja horaria donde lo habitual es que los barcos estén ya de regreso o amarrados», explica Florit. Aun así, recuerda que el Real Club Náutico de Palma (RCNP) está acostumbrado a gestionar jornadas de gran intensidad. «En la Copa del Rey (la edición de 2026 comienza este 1 de agosto) o en la PalmaVela ayudamos a amarrar a más de un centenar de barcos cada tarde sin mayores problemas. El club está preparado», asegura.

Esa preparación se traducirá en un aumento específico de los trabajadores. El RCNP contará con siete marineros para ayudar a los socios y a los usuarios tanto en la salida como en el regreso de las embarcaciones y reforzará la vigilancia en los accesos, las zonas de maniobra y los puntos donde se prevé una mayor tráfico de embarcaciones. «Pedimos a los socios y usuarios que nos contacten a través del Canal 9 de VHF cuando precisen ayuda», añade el capitán de puerto.

Más campañas informativas y preventivas en el Club Nàutic s'Arenal

El Club Nàutic s’Arenal persigue el mismo objetivo. «Estamos preparando esta jornada desde un punto de vista principalmente informativo y preventivo», subraya su presidente, José Ramón Picó. La entidad ha elaborado un cartel con recomendaciones de seguridad que distribuirá entre los socios por correo electrónico, redes sociales y en distintos puntos de las instalaciones para dar la máxima visibilidad. Además, reforzará el horario de parte de la plantilla para atender el incremento de actividad previsto.

Picó reconoce que esperan una mayor presencia de socios interesados en seguir el eclipse desde sus embarcaciones, aunque no prevén una llegada excepcional de barcos transeúntes. «Sí prevemos un incremento de embarcaciones en navegación con respecto a un día habitual de agosto», señala. Por ello considera que «será necesario extremar la atención en las maniobras de entrada y salida del puerto» para que el tráfico marítimo se desarrolle con normalidad.

Panorámica del Club Nàutic s’Arenal. / @nautimedia

"La Bahía de Palma será uno de los lugares con mayor concentración de embarcaciones"

El Club Nàutic Portitxol pone el foco en otro aspecto. Su presidente, Pep Santander, cree que la Bahía de Palma será uno de los grandes escenarios del eclipse. «Será previsiblemente uno de los lugares con mayor concentración de embarcaciones durante la tarde del 12 de agosto», sostiene. La cercanía a la ciudad y la elevada presencia de puertos deportivos hacen prever un importante incremento del tráfico marítimo antes y después del fenómeno astronómico.

El Club Nàutic Portitxol pide calma

Para Santander, uno de los momentos más delicados llegará precisamente cuando finalicen los noventa segundos de totalidad. «El regreso a puerto será previsiblemente uno de los momentos de mayor intensidad de la jornada», advierte. Por ello pide realizar las maniobras «con calma», seguir las indicaciones del personal de marinería y evitar aglomeraciones innecesarias en las bocanas y accesos a los puertos.

Vista área del Club Nàutic Portitxol. / @nautimedia

El Club Nàutic Sa Ràpita recomienda planificar la salida y el regreso

Desde el Club Nàutic sa Ràpita, su gerente, Óscar Fernández, resume quizá la principal preocupación compartida por todas las entidades consultadas. «No se trata únicamente de gestionar un mayor número de embarcaciones, sino de evitar que la atención de los patrones se centren exclusivamente en el eclipse», sostiene. A su juicio, el mar ofrecerá uno de los mejores lugares para contemplar el fenómeno gracias al horizonte completamente despejado, pero precisamente esa circunstancia obligará a extremar la prudencia.

Fernández insiste en que el mensaje es sencillo: «Disfrutar del espectáculo sin olvidar que se está navegando». Recomienda planificar la salida y el regreso, consultar la previsión meteorológica, respetar la capacidad máxima de cada embarcación y, siempre que sea posible, designar a una persona que permanezca pendiente exclusivamente de la navegación mientras el resto observa el eclipse. «La seguridad debe seguir siendo la prioridad durante toda la navegación», recalca.

Recomendaciones márítimas para el día del eclipse

Las recomendaciones se repiten prácticamente en todos los clubes. Florit recuerda que los patrones deberán mantener un «plus de atención» si navegan por zonas muy concurridas y seguir las indicaciones de la Dirección General de la Marina Mercante. Entre ellas figuran mantener la escucha permanente en el canal 16 de VHF, comprobar el funcionamiento de las luces de navegación durante las fases de menor luminosidad y evitar fondear en canales, accesos a puertos o zonas de maniobra.

Desde s’Arenal añaden otros consejos prácticos. «La principal recomendación es planificar la navegación con antelación», señala Picó, quien también aconseja informar a familiares o personas de confianza de la ruta prevista, revisar los equipos de seguridad y comunicaciones y comprobar el correcto funcionamiento de la embarcación antes de zarpar. Además, recuerda que el patrón no debe consumir alcohol ni drogas. Como tampoco utilizar bengalas ni fuegos artificiales salvo en situaciones de emergencia.

Todos también recuerdan que únicamente deben utilizarse gafas homologadas para observar el eclipse y que ni las gafas de sol ni cámaras, prismáticos o telescopios sin filtros específicos ofrecen una protección adecuada frente a la radiación solar.

El éxito del día del eclipse

Fernández resume una idea muy sencilla: «El éxito de la jornada dependerá sobre todo de la responsabilidad individual de cada navegante».

El 12 de agosto miles de personas levantarán la vista al cielo para contemplar un fenómeno histórico y los clubes náuticos quieren que ese recuerdo permanezca para siempre, pero insisten en la seguridad: durante noventa segundos el eclipse acaparará todas las miradas, aunque nunca se puede dejar de mirar al mar