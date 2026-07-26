La alerta por lluvias y tormentas deja 200 vuelos retrasados y obliga a cerrar espacios públicos en Palma

Mallorca afronta este domingo un cambio de paradigma meteorológico tras las jornadas de calor intenso de los últimos días, con la llegada de lluvias y tormentas que ya han comenzado a dejar las primeras incidencias en la isla. Alrededor de 200 vuelos que tenían previsto aterrizar o despegar desde el aeropuerto de Palma acumulan retrasos.

Según la información de Aena consultada por Europa Press, alrededor de las 10.30 horas se han contabilizabado 208 vuelos con retraso en el aeropuerto de Palma, 104 correspondientes a salidas y otros 104 a llegadas. Las demoras afectan tanto a conexiones nacionales como internacionales, aunque por el momento no consta ninguna cancelación.

Cierre de la Ribera, Can Terrers y el Passeig Sagrera

Asimismo, Ayuntamiento de Palma ha decretado el cierre preventivo de varios espacios públicos entre las 12.00 y las 16.00 horas, debido a la alerta meteorológica activada por Emergencias 112.

La situación meteorológica ha obligado a activar inicialmente el aviso naranja por lluvias y tormentas en toda Mallorca, con la activación del índice de gravedad 1 (IG-1) del Plan Meteobal. La previsión de la Aemet apuntaba a acumulaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora, sin descartar la posibilidad de granizo.

La AEMET rebaja a alerta amarilla

Pasadas las 11.00 horas la Aemet ha rebajado el aviso a nivel amarillo en Mallorca, donde se prevén ahora acumulaciones de alrededor de 25 litros por metro cuadrado en una hora.

Las primeras precipitaciones han comenzado a registrarse durante la mañana. Las tormentas han entrado por la Serra de Tramuntana alrededor de las 08.00 horas. En Sóller, a esa hora, se habían acumulado 6,7 litros por metro cuadrado, de los cuales 2,5 se registraron en apenas unos diez minutos.

Ante este escenario, Emergencias 112 recomienda a la ciudadanía asegurar puertas y ventanas para evitar la entrada de agua en las viviendas y retirar de balcones.También aconseja no bajar a zonas inundables (sótanos o garajes). Si el agua entra en la vivienda, se recomienda desconectar el interruptor general de la electricidad.

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Para quienes tengan que desplazarse por carretera, Emergencias aconseja moderar la velocidad, mantener la distancia de seguridad y circular preferentemente por las rutas principales, extremando la precaución ante posibles acumulaciones de agua.