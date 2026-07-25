El gasto turístico pega un acelerón en Mallorca tras un débil inicio de temporada

La entrada del mes de junio ha ido acompañada de un notable cambio en la velocidad con la que está evolucionando el gasto que realizan los turistas en Mallorca, y tras la preocupación expresada desde el comercio y la restauración por el recorte que hasta el mes de mayo registraba la nacionalidad más importante a la hora de llenar la caja con los desembolsos realizados por extranjeros, como es la alemana, desde las grandes empresas comerciales se pone en valor la recuperación que se ha registrado a partir de junio, y especialmente el impulso que desde entonces está manteniendo precisamente el gasto germano.

A la hora de beneficiarse del dinero con que los visitantes extranjeros llegan a Mallorca, desde las empresas dedicadas al comercio se diferencia claramente la situación que viven los establecimientos situados en el centro de Palma, para los que el crecimiento del gasto turístico durante junio y lo que se lleva de julio se está elevando a un ritmo que alcanza en muchos de ellos el 10%, frente al resto, para los que este alza se señala como mucho más moderada para situarla entre un 3% y un 4%. Para alcanzar estos crecimientos, se señala como básico el aumento en el número de clientes.

El gasto realizado por el turismo se acelera en relación al pasado año / B. Ramón

Nacionalidades

A la hora de valorar el impacto de esos desembolsos dependiendo de las diferentes nacionalidades, se recuerda que hay dos que son fundamentales a la hora de conseguir que la temporada se salde con mejores o peores resultados: la alemana y la británica. Se destaca que casi la mitad de los ingresos procedentes de visitantes de otros países se sustentan en esos dos pilares.

El acelerón más importante lo han dado los germanos. Si hasta finales de mayo se lamentaba el recorte que se estaba dando en los desembolsos que realizaban, cifrado entre un 5% y un 10%, a partir de junio el giro ha sido radical, hasta el punto de mostrar durante las últimas semanas crecimientos respecto a las mismas fechas de 2025 que llegan a superar en algunos casos el 10%, según los datos obtenidos a través de los pagos con tarjetas de crédito.

Mucho más moderada está siendo la mejora interanual en el dinero que los británicos están dejando en los establecimientos comerciales, y que se cifra entre un 1% y un 2%. Se apunta que estos porcentajes son inferiores a los de la inflación, lo que hace que en realidad se esté ante una pequeña retracción.

En cualquier caso, se destaca que las dos nacionalidades más importantes están teniendo durante el verano un comportamiento positivo respecto a la temporada anterior, y algunos señalan la enorme cantidad de gente que este año se ve en las calles de Palma y en las principales zonas turísticas.

El gran comercio valora el buen comportamiento de junio y julio / B. Ramón

Resto de países

Con menor peso en el balance global, pero también con desembolsos que son importantes, se señala el caso de los estadounidenses (que se caracterizan por sus cifras mucho más limitadas pero por su gasto medio muy elevado), y para los que se estima un incremento aproximado de un 5%.

Un porcentaje muy similar se asigna a los suizos, otra nacionalidad que sin ser numerosa, si muestra un gasto medio superior al de la mayoría de nacionalidades, lo que los coloca entre el colectivo de clientes muy apreciados.

Otros visitantes muy valorados por los enormes desembolsos que realizan y que, teniendo en cuenta que su número es muy limitado, están elevando su gasto de forma muy notable, con tasas que llegan a alcanzar el 30%, son los procedentes de Arabia Saudí y de Emiratos Arabes.

Esta tasa es incluso superada por los canadienses, que muestran un alza del 50%.

En el lado negativo está el comportamiento de los suecos, cuyos desembolsos descienden en torno a un 2%.