Estos son los cortes de tráfico y las líneas de bus afectadas por la manifestación contra la masificación este domingo en Palma

El Ayuntamiento de Palma establecerá una serie de restricciones de tráfico y desvío de líneas de autobús con motivo del paso de la manifestación contra la masificación turística este domingo por varias calles del centro de la ciudad.

El recorrido partirá de la plaza de España y continuará por la avenida del Comte de Sallent, la avenida de Alemanya, Baró de Pinopar, La Rambla, Riera, Unió, el paseo del Born, la plaza de la Reina y Antoni Maura, hasta finalizar en el Parc de la Mar.

Con el objetivo de garantizar la seguridad y facilitar el desarrollo del dispositivo, la Policía Local ha establecido una serie de cortes de tráfico y desvíos en distintos puntos del recorrido y de su entorno.

Principales cortes y desvíos de tráfico

Entre las principales afecciones previstas se encuentra:

Desvío de la circulación en la avenida Alemania , en sentido plaza de España, a través del túnel de General Riera

, en sentido plaza de España, a través del túnel de General Riera Desvío del tráfico procedente de General Riera hacia la avenida Alemania o Antoni Marquès

hacia la avenida Alemania o Antoni Marquès Desvío de los vehículos que circulen por las calles 31 de Desembre y Eusebi Estada hacia la avenida del Comte de Sallent.

Asimismo, permanecerán cortados al tráfico los accesos desde Antoni Maura en dirección a la plaza de la Reina y desde Jaume III hacia Joan Carles I.

Cambios en el transporte público

En cuanto al transporte público, la EMT Palma y el TIB desviarán las líneas que resulten afectadas por el recorrido, mientras que también se verán modificadas temporalmente las salidas de algunos aparcamientos subterráneos.

En concreto, permanecerán cerradas las salidas del aparcamiento de Comte de Sallent hacia la plaza de España, del aparcamiento de Via Roma hacia Baró de Pinopar y del aparcamiento de la plaza Major hacia La Rambla.

Además, durante el desarrollo del dispositivo se anularán temporalmente los controles de acceso restringido (Acire) de las calles Riera y Unió.

Líneas de la EMT afectadas

Los desvíos afectarán a las líneas A1 (Aeroport-Palma Centre), L1 (Portopí - Sindicat), L3 (Pont d’Inca – Joan Carles I), L4 (Ses Illetes-Nou Llevant), L5 (Es Rafal Nou - Plaça Progrés), L7 (Son Gotleu-Son Serra-La Vileta/Son Vida), L8 (Son Roca – Sindicat), L10 (Son Castelló-Sindicat) y L12 (Sa Garriga-Nou Llevant).

También a las líneas L14 (Sant Jordi / S'Hostalot - Pl. Espanya), L16 (Es Muntant-Mercat Pere Garau), L20 (Sant Agustí-Son Espases), L22 (Piscines Son Hugo – Sindicat), L23 (s'Arenal | Parc Aquàtic - Plaça Espanya), L24 (Antiga Presó-Nou Llevant), L25 (s'Arenal - Plaça Reina | Catedral), L33 (Son Espases - Son Fuster), L35 (Aquàrium-Plaça de la Reina/Catedral), L46 (la Bonanova - Gènova – Sindicat) y L47 (Gènova - la Bonanova – Sindicat).

La línea 35 tendrá inicio y final de ruta en la parada 559 en Eusebi Estada.

Las paradas que quedarán fuera de servicio durante el tiempo que duren los desvíos son: 50, 52, 53, 54, 104, 105, 106, 107, 108, 1048, 1330, 1051, 981, 543, 110, 390, 598, 986, 111, 113, 455, 559, 1139, 325, 388, 389, 453, 1982, 7, 49, 47, 46, 191, 192, 193 y 220.

La EMT Palma recomienda a los usuarios que consulten los desvíos y las rutas alternativas en los avisos de la aplicación, web y en las paradas afectadas.