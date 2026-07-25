El Rey mantiene contacto con diez de los alcaldes de los municipios madrileños afectados por el incendio
El monarca ha participado po videoconferencia, desde el Centro de Operaciones de la Comandancia General de Baleares, en la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) del Plan Estatal de Emergencias
Europa Press
El Rey Felipe VI ha mantenido conversaciones con diez de los alcaldes de los municipios madrileños afectados por el incendio que tiene lugar en la sierra oeste madrileña y Ávila, según ha informado Casa Real.
En concreto, el monarca ha hablado con los alcaldes Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Navalagamella, Valdemaqueda, Aldea del Fresno, Zarzalejo, San Martín de Valdeiglesias, Villa del Prado y Pelayos de la Presa.
Estos contactos se producen después de que este viernes Felipe VI siguiera desde Mallorca la evolución de los incendios. El jefe del Estado participó por videoconferencia, desde el Centro de Operaciones de la Comandancia General de Baleares, en la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) del Plan Estatal de Emergencias.
Además, habló por teléfono con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, así como con los presidentes de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; y de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para interesarse por la situación.
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